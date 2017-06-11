6月11日台灣各報頭條速報

聯合報：齊柏林勘景墜機亡 直升機墜花蓮長虹橋 看見台灣2 未竟之志



聯合報11日報導，「看見台灣」導演齊柏林日前宣布開拍續集，昨天與助手搭乘凌天航空直升機前往花蓮勘景，不料回程遇上死劫，直升機墜毀在豐濱鄉新長虹橋附近，兩人和機師均不幸罹難。齊柏林一生奉獻在保護台灣生態環境，「看見台灣2」成為他未竟的夢想。



中國時報：花蓮空勘意外「看見台灣II」成絕響？齊柏林墜機身亡



中國時報11日報導，「看見台灣」紀錄片導演齊柏林，10日近午時分，在花蓮長虹橋附近空勘「看見台灣II」時，不幸發生墜機意外，機上3人，包含機師張志光、齊柏林及其助理陳冠齊，當場死亡。據消防人員表示，直升機墜落地面瞬間起火，導致3人都燒成焦屍，難以辨認，遺體已送往花蓮市立殯儀館等待相驗。



蘋果日報：用生命讓我們看見台灣 齊柏林墜機亡



蘋果日報11日報導，感謝你對台灣這塊土地的愛！拍攝「看見台灣」空拍紀錄片的知名導演齊柏林，昨為了拍攝續集，與助理陳冠齊搭乘凌天航空直升機，至花東一帶空拍，未料發生墜機意外，齊柏林、助理及機師張志光3人全部罹難。消息傳出後，全台震驚，總統蔡英文哀悼「這是台灣極大損失！」導演吳念真則以「天地不仁」表達內心傷痛。目擊者指出，直升機墜落前已冒煙漏油，迫降沙洲不成後墜落爆炸；檢警和飛安會等今將回現場調查墜機原因。



自由時報：空拍花東墜機 齊柏林罹難



自由時報11日報導，過去20年來，持續在空中用攝影機守護台灣生態的紀錄片導演齊柏林昨天不幸墜機罹難，享年52歲。