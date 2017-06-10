反空污遊行 籲雲縣府停發生煤許可證

環保團體今天下午在雲林縣斗六市發動「反空污大遊行」，要求雲林縣政府停發6月11日到期的12張六輕生煤許可證，全力落實2020年完成PM2.5達標、趕上台北的空氣品質。

由台灣健康空氣行動聯盟和雲林在地公民團體等聯合發起的「610反空污大遊行」，今天下午3時30分在斗六市行啟紀念館集結，遊行群眾手持「中央勿遺棄雲林」等標語的布條及貼有標語貼紙的白氣球遊行。

除了雲林縣各鄉鎮民眾參加之外，來自中彰投嘉等鄰近縣市民眾也加入遊行行列，甚至有人帶著親人遺照參加遊行，訴求「雲林新生」；更有彰化縣大城鄉台西村民現場控訴台塑。

遊行群眾要求中央應督促六輕在2020年之前完成「煤改氣」（燃燒生煤改為天然氣）等7大訴求，要求雲林縣政府停發6月11日到期的12張六輕生煤許可證，並請中央傾全力來「終結雲林的悲情」，讓雲林在2020年PM2.5能夠達標，趕上台北的空氣品質。

有關雲林縣政府與台塑石化公司有意簽署「能源轉型備忘錄」一事，環團要求縣府不要打假球、混淆視聽，要求應即刻落實「雲林縣工商廠場禁止使用生煤及石油焦自治條例」。

環團表示，請縣府不要以空泛的「能源轉型備忘錄」轉移6月11日屆期的六輕12張生煤許可證實質審查，所有的能源轉型要在禁止生煤許可證展延的前題下進行。

至於縣府所謂給予8年時間，在2025年完成以天然氣取代生煤一案，環團認為完全是不負責任、推諉卸責的政治騙術，要求立即以天然氣取代生煤。

環團指出，唯有停發六輕生煤許可證，才能真正「邁向乾淨家園」，為改善雲林空氣品質寫下歷史新頁」，而不是要到2025年麥寮電廠才完成改燒天然氣。

參與遊行的立委劉建國表示，2025年是台灣人民追求「非核家園」的年份，而非「非煤家園」；非煤家園早就可以做，尤其以台塑六輕的能力，要馬上改變、逐步到位，現在就可以啟動，絕對不需要等到2025年。