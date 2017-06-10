巴紐大選將至 首要解決：岌岌可危的人權情況

（台灣英文新聞／曾冠融 綜合外電報導）本月底，東南亞群島國巴布亞紐幾內亞將舉行大選，選出新的執政黨。該國700萬公民散佈在大大小小多個島嶼，說著超過800種語言，選民組成複雜多元。巴紐以境內豐富的雨林生態聞名，它同時也是世界上最貧窮的國家之一。

近年來，巴紐令人矚目的，卻是國內一連串由警察、維安部門造就的人權侵害事件。治安紊亂，當地的女性、性工作者、LGBTI、學生、難民終日活在暴力陰影下。

《外交家》雜誌指出，對女性來說，巴布亞紐幾內亞大概是全世界最難容身的地方。該國有著高比例的家暴、性暴力事件，據聯合國婦女發展基金（United Nations Development Fund for Women）的報告，當地超過2/3的女性曾經遭受到家暴對待，估計近半婦女是性暴力的受害者。

另外，現任總理Peter O’Neill任內，巴紐發生多起警察暴力案件。 去年六月，警察對一群未武裝的示威學生開火，造成38名學生受傷。這群學生原訂要從就讀的大學遊行至國會，抗議O’Neill 多項賄賂事件。警察無預警向學生開火，對國際來說，正表示O’Neill 不會容忍任何國內反對聲音存在，壓制人民言論自由、和平集會的權利。

上月，更驚傳當局射殺17民越獄囚犯。《外交家》報導，事實上當地的收容情況相當糟糕，超額收容、衛生條件不佳、多處還年久失修。而鄰近的Manus 島上的難民收容中心，情況只比本島監獄還好一些。當地難民中心收容了澳大利亞政府託管的逾800名難民、庇護申請者。他們屢屢控訴身處髒亂、不人道又殘酷的收容環境。

儘管澳洲政府宣稱將在年底關閉難民收容中心，卻沒有進一步說明將如何安置這些難民，也從未如之前保證的，和當地社區諮詢。澳洲政府承諾，每年提供巴紐當局五億澳幣（約111億台幣）改善執政效率，提升經濟成長，「健全人權發展」。但依現狀來看，當地警方或維安部門從未負起應有的責任。

《外交家》作結，目前巴布亞紐幾內亞各政黨正積極宣傳，謀求搶下月底大選大位。但各政黨的當務之急，恐怕是端出政見有效解決人權惡化，才真正切合人民心聲。