細寫齋戒月回憶 印尼華僑之子入選滿分樣卷

(台灣英文新聞 / 社會組 綜合報導) 當「民以食為天」的華人，遇上伊斯蘭教的齋戒月，會發生什麼有趣的事？106年國中教育會考寫作測驗題目是「在這樣的傳統習俗裡，我看見…...」，一位幼時居住印尼的考生，寫出她面臨的華人、伊斯蘭文化衝突，獲選傑出樣卷。



會考閱卷代表，高雄師範大學教授謝奇懿指出，今年的會考測驗題目相當切合考生成長背景，很少看到離題的情形。作文內容考生選材相當多元，從大甲媽的遶境、喪禮中的孝女白琴到原住民的小米季皆有。

《中央社》報導，就讀台北市中正國中的戴珮程此次獲選為作文範本。她因為父親是印尼華僑，小時居住在印尼，耳濡目染印尼的齋戒文化。這次會考作文，戴珮程用生動文字重現當地伊斯蘭教徒齋戒月的生活，「任憑肚子是如何地哀號，任憑內心是多麼的飢渴，任憑身子是怎麼地無力，他們就閉口絕食，不受外界的引誘。直到金色的餘光沒落於遠方的地平線，伊斯蘭教的信徒才得以從一日的飢餓中，獲得些許的安慰。」

閱卷代表謝奇懿教授稱讚，戴珮程把齋戒月和華人「民以食為天」的衝突細膩的描繪出來，一面重視吃，一面要抑制舌頭和味蕾的渴望，「是使人蛻變的時刻。」

戴珮程接受《中央社》採訪回憶道，小時初抵台灣的時候連注音符號都不會拼。但國小老師耐心要求她每週都要寫作文，更耐心批改、指導，所以她十分感謝老師的教導。談到齋戒月的經驗，戴珮程表示每當齋戒月時都會看到信徒餓著肚子，滴水不進，相當有意志力。另外，齋戒月時當地小吃商家都會自發性的拉起白布，避免伊斯蘭信徒路過看到旁人用餐勾起食慾，讓她印象深刻。