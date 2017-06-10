中國禁談名人八卦  大量娛樂圈帳號遭封鎖

（台灣英文新聞／蔡佳穎 綜合外電報導）無論是公開或躲在螢幕背後批評，「名人八卦」總是娛樂圈最為人津津樂道的話題，也具有聯繫粉絲情誼、塑造巨大商業利益的目的，但對中國某些政府機關來說，報導名人八卦或花絮可能「危害公共秩序」。

《紐約時報》報導，7日在一場中國網路機構與政府部門領導會議上，中共中央互聯網信息辦公室(簡稱網信辦)要求各大網站「積極傳播社會主義核心價值」並創造一個「健康向上的主流輿論環境」，採取有效措施遏制煽情的名人緋聞、隱私、炒作名人炫富等低俗之風。

會議結束後，據官媒中國中央電視台報導，北京市網信辦約談微博、騰訊、優酷、網易、百度等網站，責令網站加強帳號管理，並關閉了風行工作室官微、全明星探、中國第一狗仔卓偉、名偵探趙五兒等逾80個受歡迎的娛樂相關公開帳號，皆被官方取締為「違規」。

多數遭關閉的帳號或部落格都擁有大量廣告收入，有些甚至還因而做起投資，例如有「中國第一狗仔」之稱的卓偉因為曾爆料歌手王菲和女演員白百何的緋聞而知名，擁有超過700萬追隨者，也在這波遭禁帳號之列。

這些帳號的審查和關閉引發中國媒體圈的抗議，儘管地方媒體在報導政治相關議題時早已受制於中央審查，但他們始終以為娛樂消息是安全範圍，高明電台微廣播的主持人表示，「在中國，只有兩個領域算是擁有新聞自由，一個是娛樂圈，一個是運動新聞」，「但我想現在政府要傳達的訊息是，所有新聞都必須在它的管控之下」，套句中國俗諺就叫「殺雞儆猴」。

受到許多粉絲和業者擔憂的是，有些跟娛樂圈相關的帳號並非政府所說「散播名人緋聞八卦」，卻也在遭封鎖的名單中，其中一個就是知名電影評論「毒舌電影」的微信帳號，在它的另一個微博上擁有超過480萬追隨者。

香港大學中國傳媒研究計畫的主編David Bandurski表示，「基本上中國政府全面封鎖負面新聞，在習近平領導下我們看到對中國媒體更劇烈的限制」，Bandurski補充道，「對中國媒體來說，避開負面內容已經不夠，還必須提倡正面消息。」

今年6月1日剛實施的《中華人民共和國網路安全法》新規定，要求任何個人和組織不得利用網路從事侵害他人名譽、隱私、智慧財產權和其他合法權益等活動，所有網路營運者包含網站、App、部落格和社群媒體帳號所發布的公開新聞與評論都必須取得中國當局授權。

Bandurski補充，「這些法規對微信上的公開帳號與線上言論空間有巨大影響」，這是中國媒體現今必須更加注意的。

儘管已有帳號在遭封鎖後重啟或創新帳號，例如專門爆料名人照片與緋聞的「Go硬工作室」創了個新帳號，並發布官方道歉聲明，「對我們而言這是次很深的教訓，我們衷心接受這些來自社會各地的批評，從現在起，我們會確保強化思想與道德教育。」

中國娛樂圈網路空間的未來仍充斥著不確定性。