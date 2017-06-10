備戰奧運廣大旅客 日本Airbnb就地合法

（台灣英文新聞／曾冠融 綜合外電報導）日本參議院於昨（9）日通過新法，允許民眾在每年180天上限內將房子、房間出租給房客。新法要求民眾得向地方政府提出申請，詳細規定內容由地方政府自行訂定。

此法一出，等同熱門的訂房平台Airbnb就地合法。根據《彭博社》報導，旅日遊客眾多，日本目前是Airbnb成長最快的市場。隨著日本將在2019年舉辦橄欖球世界盃、2020年主辦東京奧運，預估旅日遊客還會持續成長。Airbnb駐日經理Yasuyuki Tanabe表示：「我們樂觀其成。這次立法反映了日本民眾的需要，很簡單、直接也易懂。」

Airbnb跟其他主打共享經濟的平台，例如 Uber，在布局全球時都一定程度的受到當地法規限制。相較倫敦規定的90天、阿姆斯特丹的60天，日本此次訂出180天的上限算是相當寬泛。

據統計，2016年超過2千400萬位旅客造訪日本，連續四年旅日人數都創新高。其中，選擇Airbnb服務的約有370萬人。日本政府目標是2020年旅日人數成長達4000萬人。

這次新訂定的《住宅住宿事業法》亦允許公司商號為Airbnb的房東、房客提供服務。例如，一些中小企業能夠對外出租閒置的房間、沙發，目前Airbnb已積極和部分企業洽談合作。

Airbnb不只期待做個房屋共享平台，近來更積極推動奢華旅遊、團體支付、客戶管理等。去年11月，Airbnb宣布正在研發航程預定、行程規劃等功能。今年二月，該公司一舉以3億美元收購頂級住房平台「 Luxury Retreats 」，平台房源豪華，平均每晚房價2千美元左右。另外，Airbnb自去年就嘗試提供用戶特殊的旅遊體驗，例如京都旅遊就規劃了動漫店、手做壽司行程，總總努力皆是朝著全方位旅遊平台邁進。