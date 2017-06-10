凌天航空直升機B31118墜落花蓮山區 「看見台灣」導演齊柏林罹難

(台灣英文新聞 / 社會組報導) 一架凌天航空直升機編號B31118上午10時在執行空拍任務時不幸失事，花蓮縣消防局表示，消防人員趕到現場，發現只剩機翼完整，現場3具屍體，1具在機身外，2具在機身殘骸內，3人全數罹難。關於該直升機空拍失事，飛安會已立即組專案小組展開調查。

根據媒體報導，民航局說，凌天直升機共有3人，起飛不久失聯，國搜中心已經確認上午11時許在花蓮豐濱大港口附近失事。

根據聯合報稍早報導，凌天航空公司則表示，這架直升機是在進行 《看見台灣》續集的空勘任務，但機上是哪三人尚待了解。

根據其他媒體報導，《看見台灣》的導演齊柏林，稍早已由家屬證實在這場墜機中罹難。

維基百科稍早已將齊柏林導演的簡介更新：齊柏林（Po-lin Chi，1964年12月27日－2017年6月10日）是一位臺灣攝影師、環境保護提倡人，臺北市人，籍貫河南安陽。受首任交通部臺灣區國道新建工程局局長歐晉德賞識，負責以空拍的方式記錄重大工程，尤以公路建設為多，自此開始長達他20餘年的空拍工作。主要拍攝題材有臺灣地景、臺灣河流、臺灣生態，並向臺灣大眾提倡環境保護而聞名。

媒體報導，第一部以全高空拍攝的畫面講述台灣環境現況的電影《看見台灣》在2013年上映，影片上映第66天票房就超過兩億大關，而這部紀錄片也讓更多人看見台灣這個島嶼的美麗與哀愁。時隔四年，導演齊柏林在近日的記者會中才宣布開拍《看見台灣II》，預計2019年上映。今日卻傳來不幸消息。