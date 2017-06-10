外交部：歐盟旅行資訊及授權系統預計2020年啟用

(台灣英文新聞 / 政治組報導) 外交部今(10)日表示，有關媒體報導歐盟部長理事會通過「歐盟旅行資訊及授權系統」（European Travel Information and Authorisation System, ETIAS）規章草案事，倘再經歐洲議會表決通過，歐盟最快將從2020年實施該規章，擬前往申根區之國人應如何配合因應？

外交部說明， 歐盟執委會係於2016年11月16日向歐洲議會及歐盟部長理事會提出「歐盟旅行資訊及授權系統」（ETIAS）規章草案，倘獲通過，該系統預計於2020年啟用。ETIAS係比照美國、加拿大及澳洲做法，旨在使歐盟於適用免簽證之第三國旅客抵達申根區邊界前取得相關資訊，確保享免簽證待遇之第三國旅客不會成為歐盟會員國境內有關非法移民、安全或公共衛生之威脅。

外交部進一步的說， ETIAS適用於所有享申根免簽證待遇國家之公民，因此台灣亦包括在內；惟不適用於持長期簽證及持歐盟會員國發給之居留證或其他旅行文件者。

外交部說，歐盟未來通過並實施ETIAS規章後，我國人倘欲前往歐洲申根區，行前須自行或委由他人（含旅行社）上網填寫個人身分、旅行證件及聯絡資訊等資料及繳付5歐元申請費用，該等資料經ETIAS驗證後，將以電子郵件回傳授權資訊，申請人須持該授權資訊經航空公司驗證後登機，並持憑通關入境。至於相關規定細節，仍須視該法規最後通過之版本內容而定。