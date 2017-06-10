私人群聊發爭議梗圖 哈佛撤銷10新生入學資格

（台灣英文新聞／曾冠融 綜合外電報導）這群哈佛新生恐怕從未想過，多年努力會因自己的玩笑話成泡影。哈佛學生校刊《The Harvard Crimson》報導，至少10名新生因為在社群網站上分享性暗示、種族歧視梗圖，遭學校撤銷錄取資格。

哈佛為今年秋季入學的新生成立官方臉書社團「哈佛2021屆」，供學生交流使用。其中，約有100多名社團成員另外建立了聊天群組「好色庸俗青少年」（Harvard memes for horny bourgeois teens）。一位不願具名的學生向BuzzFeed透露：「前四個月，聊天內容都很正常。大家分享著健康的梗圖，討論彼此生活，就是一個公開讓大家聊天的論壇。」

幾個月後，發展卻越來越走鐘。事件起因是，幾名學生決定成立更私密的群組「General Fuckups」交流限制級圖文。創群的學生規定，必須在原始群聊中貼出爭議性的圖文，新生才能進入，群組內容就此走調。

Crimson報導，這群新生分享著充滿性暗示、暴力的圖文，有些甚至惡意嘲笑少數族裔。有評論稱虐待兒童可以刺激性慾，另有關於大屠殺、性虐待的貼文討論。

哈佛校方於四月中介入調查，撤銷了至少10名學生的入學資格。哈佛大學發言人Rachael Dane 針對此事，僅回應：「哈佛不討論個別申請者的入學狀況。」而根據哈佛公布的入學政策，如果學生出現任何行為讓人質疑其「誠信、成熟、個人道德」，哈佛保有權利撤銷其錄取資格。

哈佛的作法引來網上正反評論。有些人認為學校的處置恰當，另群人則認為哈佛壓抑學生言論自由，跨過線來管學生的私人對話。Erica Goldberg曾在哈佛法學院任教三年，她呼籲哈佛重新考慮這次的決定。

Goldberg稱，哈佛不該教導學生，讓學生害怕在私人場域開玩笑。她提出，正如同美國流行的桌遊毀滅人性卡片（Cards Against Humanity），這類黑色幽默的目的就是為了讓你思考要怎麼聰明的反擊，「正因為你知道對方的笑話實在違背一般價值，錯誤百出。」

《華盛頓郵報》報導，這次的事件也揭露，如今在申請美國大學時，審核者越來越在意申請人在社群網站的發言（不論公開或私人）。根據調查，350位美國各大學入學審核人中，35%坦言會觀察申請人的臉書、推特、Instagram帳號，深入了解申請人，其中有42%的社群發言對申請人造成負面影響。