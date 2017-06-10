分析：誰改變了英國大選結果？ 年輕世代的怒吼(下)

（台灣英文新聞／蔡佳穎 綜合外電報導）英國大選週四(8日)剛結束，以英國首相梅伊為首的保守黨未獲國會過半席次，從兩年前的331席掉到僅剩318席，而主要反對黨工黨卻成長了30席來到262席，顯示英國選民對執政的保守黨漸失信心，開始質疑政府脫歐路線，而這次令大選結果出乎意料的背後推手，是英國年輕世代。

前情提要：分析：誰改變了英國大選結果？ 年輕世代的怒吼(上)

工黨領袖柯賓的吸引力

年輕選民增加對工黨是較為有利的，住在諾丁漢的52歲Shona Macdonald說，「看到那麼多學生出來投票很令人訝異，年輕人投票率多是被工黨領袖柯賓(Jeremy Corbyn)催生出來的。」

21歲的學生Jessie Cox說，「工黨候選人到我家敲門、把我們聚集起來，問我們有什麼樣的問題，協助我們，他們是讓我想投票的原因。」

倫敦大學學院的政治系講師Jennifer Hudson表示，工黨對年輕人的有效影響力可從這些支持者身上看見，「我想我們永遠都不會看到梅伊對她的支持者做那些事，但柯賓與他的選民做了很好的連結。」

儘管工黨內部對柯賓有不同意見，他還是持續「攻占」年輕選票，英國倫敦地下樂Grime成員日前亦發起#Grime4Corbyn活動給予支持，更激勵大批年輕選民出來投票。

有分析認為，工黨的政見打中了年輕族群的心理，包括廢除大學學費，但也有人認為，年輕人也關心如國家健保服務預算遭刪減等議題。

儘管週四的大選工黨並不算獲勝，許多年輕人仍聚集在總部前參加派對直到深夜，25歲的音樂家Luke Rossi說，「我們也許離最終想要的目標還很遠，但已經感覺到進步了，希望能給保守黨一個警訊，告訴他們不能替我們做出錯誤的決定。」

在倫敦巴特錫公園內，19至21歲的學生聚集辯論著大選過後的下一步，他們都希望梅伊能盡早下台，20歲的Fiona Barry說，「梅伊是國家的羞辱，英國值得更好的人。」

但也有人反對，23歲的Aaron Neil表示，「我喜歡柯賓的部份政見，但他還不適合當首相」，「我們需要一個強而有力的領導人和政黨，帶領我們走向脫歐協商，並確保英國經濟不會垮台。」

梅伊仍會持續領導，但每一步都走得比過往艱辛，經過此次大選，年輕世代的聲音她聽到了嗎？