總統：推動海巡署組織強化和人力素質

總統蔡英文今天表示，周邊海域情勢日漸複雜，捍衛主權和漁權更需海巡署力量，海巡署也引進新式艦艇和高科技裝備，現在進入下一步革新，推動組織強化和人力素質提升。

海巡署上午在基隆碼頭及外海舉行「世界海洋日活動暨海安九號演習」，蔡總統親自前往主持並頒獎，總統致詞時說，基隆是台灣重要的海洋城市之一，海巡署舉辦「世界海洋日」活動和「海安九號演習」，可說是別具意義。

總統表示，近來周邊海域情勢越來越複雜，捍衛主權和漁權更需要海巡署力量，從海巡署成立以來，在查緝走私偷渡，維護邊海域秩序或海上急難救助，各項成果都受到肯定。

總統說，海巡署也會持續強化整體能量，引進新式海巡艦艇和高科技裝備，將來也要進入下一步階段革新，推動組織強化和人力素質提升。

總統表示，台灣是海洋國家，勇敢走向海洋邁向國際，是國家發展必經途徑，且要持續維護海洋生態、安全、繁榮，守護海洋就是守護國家安全。

蔡總統說， 海安九號演習是海巡署每2年舉辦的重大演訓，這次演習結合海軍、空軍和空中勤務總隊，進行海空聯合操演，希望演習過後，海巡署能夠務實檢討未來精進的方向，更能達成海域治安、維護漁權等任務，

總統也特別感謝日前成功查獲歷年來最大宗的海洛因毒品案的3名海巡隊員。總統說，反毒是政府的第一要務，一定要做到「拒毒於境外、截毒於關口、緝毒於內陸」。