汽車強制路考滿一個月  三大常見扣分項目要注意

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）汽車考照強制路考從5月1日開始實施至今已滿一個月，豐原監理站副站長曾進忠歸納一個多月來的考試情形，指出常見被扣分的狀況，希望讓應試者多一分注意與準備。

曾進忠表示，統計自今年5月初起至5月底為止，道路駕駛考驗常見被扣分項目，第一名為「岔路轉彎、變換車道前，未依規定使用方向燈及未轉頭察看照後鏡並注意車輛與行人路況」。

第二名為「上車前看未察車輛四周，車底及輪胎有無異物(狀)；未依規定路線行駛或未依規定行駛正確車道」。

第三名為「紅燈停等時，前懸超越停止線或佔用機車停等區；行駛中車輪壓實線或跨越分向限制線。」後兩項都是各扣32分，一違反就會低於及格分數70分。

其他容易被忽略的關卡包括：

1. 轉彎、下車、停車時沒有轉頭查看附近有無障礙、車輛或行人通過

2. 沒有禮讓行人，與行人爭先行駛

3. 穿越平交道沒有停下查看

4. 停紅燈時前懸超越停止線或是佔用機車停放區

5. 下坡放空檔或闖紅燈

6. 沒有繫上安全帶

7. 開車時講電話

然而，也有出現民眾在終點停車後下車，因考完試過於鬆懈而忘記將引擎熄火或未拉緊手煞車、打入P檔，慘被扣16分。

曾進忠指出，道路考試對容易緊張的新手來說並不容易，但是勤能補拙，多練習一定能更熟悉、更順利通過考試。

公路總局主任秘書陳文瑞則說，「考照合格標準70分，很多項目沒有做到位就會一次扣32分，包括未繫安全帶、轉彎時未轉頭看照後鏡、未顯示方向燈、下車未兩段式開車門等，都可能是駕駛朋友，沒有養成良好習慣，才會造成高人為肇事因素。｣

因此在道路考照相關要求上，將加強三高(高危險、高違規、高風險)行為矯正，高危險包括闖紅燈、超速，高違規包括未依規定變換車道、未依標誌標線行駛，高風險包括上車沒有安全檢查、上下車沒有兩段式開門等。