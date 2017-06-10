週末氣溫偏高上看35度  下週二鋒面接近

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）中央氣象局表示，今(10)日台灣各地及澎湖、金門、馬祖大多為多雲到晴，白天氣溫偏高，午後中部以北、東北部、東部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。



氣象局指出，10日太平洋高壓勢力較強，天氣大致穩定，天氣和9日類似，大部分地區整天可維持多雲到晴的天氣，在偏南風帶來的暖空氣影響下，白天氣溫也偏高，預測大部分地區高溫都在攝氏32度以上，尤其西半部地區更可達34、35度，中午前後紫外線指數易達過量至危險級，提醒民眾外出注意防曬並多補充水分以防中暑。

不過中部以北、東北部、東部近山區的平地及各地山區還是會有局部午後雷陣雨發生的機率，提醒在這些地區活動的民眾留意午後的天氣變化和突來的雨勢。



氣象局說，明天將維持類似的天氣型態，除了中部以北、東北部、東部地區及各地山區午後有雷陣雨發生的機率外，各地大多是多雲到晴的天氣，東半部高溫有32、33℃，西半部更有34至36℃。

氣象局提醒，下周二將有鋒面接近且西南風增強，除了南部地區外，北部、東北部地區整天都有短暫陣雨出現的機率，全台各地都須留意雷陣雨和局部較明顯的雨勢。

下周三起受鋒面影響且西南風持續增強，一直到下周末各地都有陣雨或雷雨，雨勢易達大雨或豪雨等級，民眾應多加注意。