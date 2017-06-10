6月10日台灣各報頭條速報

聯合報》保守黨席次未過半 梅伊恐成英跛腳首相



聯合報10日報導，英國國會大選8日投票，首相梅伊領導的保守黨在9日出爐的開票結果中未能取得過半席次。梅伊力抗要她下台的聲浪與壓力，奮力尋求與北愛民主統一黨（DUP）合組新政府。



中國時報》柯P籲對岸：不該為0.5%芥蒂 放棄99.5%的善意



中國時報10日報導，2017年台北世大運將登場，原訂6月辦的台北上海雙城論壇卻持續延宕。台北市長柯文哲昨接受中天「新聞深喉嚨」專訪指出，市府正積極與上海溝通，盼7月舉辦雙城論壇，以免與世大運撞期。談及兩岸，柯呼籲對岸，不該為了0.5%的芥蒂放棄99.5%的善意，兩岸政治高層僵住，民間、企業、團體還是可以更多交流，特別是學生與年輕人。



蘋果日報》單腳天使敗訴 媽：不再生第2胎



蘋果日報10日報導，超音波檢查，無法百分百確認嬰兒無殘。林姓婦人4年前懷孕，赴新北市正生婦幼聯合診所，由院長陳先正陸續12次產檢且進行2D超音波檢查，胎兒健康無異狀，同年8月卻生下四肢僅存左足的「單腳天使」，嬰兒的父親將她取名「又立」鼓勵，但也憤而控告陳男涉業務過失傷害罪，但檢方基於醫審會鑑定指超音波不見得能察覺胎兒異狀，予不起訴確定，父母提民事求償816萬元，新北地院日前也判敗訴。



自由時報》英大選未過半 梅伊組少數政府 如期脫歐



自由時報10日報導，英國8日國會下議院選舉大爆冷門，首相梅伊原本寄望提前改選，擴大執政「保守黨」的民意基礎，以利脫歐談判，不料竟意外痛失國會過半優勢，而在野的「工黨」卻在席次上大有斬獲，令國家陷入無政黨過半的「僵局國會」窘境。梅伊選後以穩定政局為由拒絕請辭負責，並成功爭取北愛爾蘭小黨「民主統一黨（DUP）」力挺，雙方將共組聯合政府。儘管各界質疑政局穩定性，也對脫歐前景大為不安，但梅伊仍宣布，6月19日開始的脫歐談判將如期登場。