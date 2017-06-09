狗多擾民？ 中國限制養狗數量與種類

（台灣英文新聞/ 李昱德綜合外電報導）你聽過中國的一胎化政策，但是你聽過中國新的「一狗化政策」嗎？除了規定一人只能養一條狗外，一些特定的狗種類更因為各種原因，被禁止飼養。

在山東的青島市，為了配合中央政策，地方政府禁止住在市中心區域的居民飼養包括藏獒、秋田犬與德國狼犬在內，「惡名昭彰」的40種狗，除此之外，飼養超過一條狗的飼主，也必須將將其他多出來的送到收容中心。

一名匿名的官員指出，隨著越來越多人開始養狗，狗叫聲、狗的味道擾鄰的情形變得越來越多，甚至出現傷人的狀況，當局才決定頒布這樣的禁令。

隨著中產階級越來越富裕，中國養狗的人口變得越來越多，根據2015年進行的調查，中國全國上下大概有1億隻寵物，其中62%是狗，貓則以19%緊追在後，除此之外，這個數量還在逐年增加，每年都會多出10%的新寵物，數量十分驚人。

狗之所以受到歡迎，是因為除了單純作為寵物之外，有些名貴的品種常被主人視為身份地位的象徵，有時候某個品種也會因為風潮而數量大增，後又因風潮退去而遭到大量棄養，造成不小的問題。

中國的新政策隨後引發爭議，其中一名微博的使用者說，中國未從一胎化政策學到教訓，反而是推出了「一狗化政策」，在這個新法規之下，不知道又有多少無辜的寵物狗會因此喪生生命，另一名網友則認為，關於狗種類的禁令十分模糊，且提出的時間過於突然，讓寵物主措手不及。

這名網友寫道：「要是有人在禁令頒布前飼養了某種被禁止的狗，難道應該立刻格殺嗎？看來當局並不打算給我第二條路做選擇。」

不過，除了上述的規定之外，新的法規也規定，所有寵物狗都必須前往政府機關做登記，且針對犬類的犯罪，像是食用、虐待與遺棄等行為也有了確切的罰則，除了在初犯時會被課加2000人民幣的罰鍰外，如果屢勸不聽，當局有權沒收「受害狗」。

在青島之前，其實很多城市已經推出了規範寵物的法規，像是成都從2009年以來，就一直規定各家戶都只能養一隻狗，常州則在推出了限制規定後，因為受到強烈反彈而撤回法案，不過在所有限制法規當中最嚴厲的，大概莫過於同在山東的省會濟南市了。

濟南市政府規定，如果有人被發現家中有狗，他們會當場將狗「毆打致死」，或許對於生活在青島的狗而言，自己的城市還「算是」幸福吧？