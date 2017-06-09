日本國會准了！ 明仁天皇明年底退位

（台灣英文新聞/ 李昱德綜合外電報導）今(9)日日本國會通過新的法案，允許他們已經83歲的天皇退位，這將會是日本在2個世紀以來，第一次有天皇自己退位。

現年83歲的明仁天皇退位後，第一順位的繼承人是已經53歲的德仁親王，根據日本的《每日新聞》報導，退位的時間可能會選在明(2018)年12月，明仁天皇過85大壽的時候，藉由這樣的良辰吉日，讓「好事成雙」。

明仁天皇是昭和天皇之子，他於1989年繼任天皇，是首任不被當成神祇的天皇，在任期間，把皇室家庭從高高在上的神壇上帶了下來，藉由親民的方式接近日本平民，獲得了人民的好感，除此之外，雖然沒有實權，他仍親自審閱大量的資料，並大量且頻繁地參加各式各樣的活動，光是2008年一年就出席了百餘場，被外界認為是一個非常熱情的天皇。

不過，相較於英國女王伊麗莎白二世現今91歲的高齡仍然在為，且仍沒有退位的意圖，是什麼原因讓明仁天皇決定提前退位，交棒給自己的兒子呢？

事實上，明仁天皇因為年事已高，一直以來都有心臟相關的疾病，更是在接受前列腺癌的治療，因此，他的身體已經無法再負荷自己批閱公文與參加活動，去年他首次在電視上披露，由於擔心自己無法再勝任國家象徵性元首的職務，已經有了退位的打算。

在此之前，最後一位自行退位的天皇是光格天皇，他在1817年傳位給惠仁親王，因此日本已經有200年沒有天皇自行退位，然而，雖然退位並非沒有先例，為了避免天皇與太上皇爭權，日本國會在1889年修改了〈皇室典範〉，規定所有天皇都必須直到死亡才能卸任，而且，儘管國會特別為明仁天皇訂定法規讓他得以退位，這仍不代表之後所有的天皇都可以沿用這個法規。

本次國會修法的內容還包括一些關於女性皇室成員的條例，這包括是否允許女性成員在出嫁後，仍維持皇室成員的身份，不然依照現行規定，女性出嫁之後，就會變為平民的身份。