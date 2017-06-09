裕隆集團與台大智齡聯盟產學合作成果發表

裕隆集團關照台灣邁入高齡化社會趨勢，與台灣身障團體對友善載具之需求，秉持企業社會責任，自去(16)年推出由國人自行設計，第一部國產多功能高頂休旅車Luxgen V7 Turbo Eco Hyper，提供無障礙友善通用載具服務；同時，聚焦智齡長照領域生態系發展，與台大智齡聯盟進行產學共授合作「智齡設計」。今日(6/9)，在經歷一整學年的淬鍊後，參與計畫團隊在臺灣科學教育館展開為期3天(6/9~11)的「第二屆智齡設計成果發表展」，與各界分享創新學生與產學合作成果。今年，裕隆集團首次參與計畫，與兩組學生團隊針對「Luxgen V7無障礙友善生活網」專題，自「以人為本」的核心出發，帶領學生以使用者經驗探索答案，分別從軟體面的友善環境串聯服務，以及福祉車硬體兩使用優化的兩面向進行創新思考。在本次成果展中，裕隆集團在產學跨界互動中，發現年輕學子的創新與社會服務能量，與協同解決社會議題的能量，未來，將持續延續產學合作模式，提供實務經驗場域，接軌產業趨勢，持續深耕人才培育、產業創新、社會關懷的共好共利模式。

面對台灣即將來臨的人口高齡化對移動服務需求，以及長久以來投入社會關懷、培育台灣人才的企業社會責任，裕隆集團傾集團資源，透過華創車電以台灣唯一自主研發能量與整車開發平台，投入研發國產符合民眾需求之友善福祉車款研發，去年，納智捷推出國內首輛國產高頂多功能休旅車Luxgen V7 Turbo Eco Hyper，獲得銀髮族、身障者及其家庭的歡迎，同時，加入多元、無障礙計程車服務行列，協助無障礙計程車與多元化計程車推動更普及，同時，格上租車也納入Luxgen V7附駕或自駕服務，提供消費者短租需求使用，裕隆集團整合集團汽車價值鏈，希望協助串聯台灣在地友善環境，從點到線到面的交通服務網絡。

除了持續推動友善通用車款普及外，裕隆集團也延伸思考期望以Luxgen V7為銀髮族與身心障礙者規畫友善生活無障礙移動服務生態系。自去年起，裕隆集團分別與設定智齡長者為主題的台大智齡聯盟，以及關注友善服務的众社會企業進行產學合作專案，規劃建構「Luxgen V7愛。無障礙友善移動生活網計畫」，以創新設計、創新科技為友善移動服務打造共創共好模式。

裕隆集團本次參與台大智齡聯盟第二屆智齡設計課程，該計畫為教育部近年重點投入推動智慧生活整合性人才培育六大子計畫之一，以高齡議題為核心，以場域經營方式鼓勵年輕學子進入場域接軌真實社會進行專案實作。本屆課程設計以「Luxgen V7無障礙友善生活網」主題，與台灣大學、大同大學、台北醫學大學、世新大學、淡江大學六所學校，來自設計、工程、醫學等跨科系學生所組成的團隊進行一年專案產學合作。課程設計以Luxgen V7場域出發，重視使用者經驗、貼近友善移動使用環境場域，藉由產學共授的創新實作中，培養學生探索長照交通服務可能的未來問題、使用者研究，進而發想解決方案與服務設計能力，探索V7智齡友善移動服務模式的多種可能性。

台大智齡聯盟將於6/9至6/11於國立臺灣科學教育館展出的第二屆智齡設計成果發表展，裕隆集團合作的兩組團隊分別從軟、硬體兩個面向思考創新，作品《嗡嗡出走》，以鼓勵年輕人與長輩、特殊需求的朋友互動為核心，設計APP串聯共享移動交通服務；作品《車專‧心》以使用者情境分析，提出新穎的硬體設計改善，提升乘客與駕駛在車內空間的情緒品質，雙雙展現台灣年輕世代貼近社會場域展現跨領域發展潛力。

裕隆集團深耕台灣汽車自主設計研發，持續加強在地投資與產學跨界合作，培育台灣汽車領域設計人才，提供年輕學子整車自主創新設計平台。未來，將持續深化長照通用移動服務設計，期望以產學合作耕耘培育人才，持續挹注台灣整車完整價值鏈資源；期望以「Design with User」的精神，打造V7智齡友善移動服務平台，邀請年輕世代一起加入實務場域研究，針對台灣未來智齡長照世代的移動需求，以創新科技、創新設計的跨領域思考與學習，結合相關專業夥伴與創新能量，創造高齡社會的無障礙友善生態系，提供未來智齡生活更便利友善的移動服務與創新模式。(展覽資訊請參考：http://www.t-edu.tw/315322010823622262344080135373353362510426524303323492026371.html)