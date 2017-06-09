英國大選保守黨未過半 脫歐之路變數多

（台灣英文新聞/ 李昱德綜合外電報導）今(9)日是英國大選結果出來的日子，首相梅伊(Theresa May)為了脫歐進程作出了政治豪賭，然後賭輸了，保守黨雖然仍然是國會最大黨，卻失去了過半的地位，這將對英國脫歐的進程產生很大的影響。

歐洲聯盟委員會執委Gunther Oettinger指出，大選結果出來後保守黨未能取得過半席次，由於歐盟擔心，與一個代表性不夠強的弱政府談判對雙方都不是件好事，本來預計要在11天後舉行的脫歐談判，可能必須要向後延遲了。

在舉辦大選之前，英國首相梅伊(Theresa May)信誓旦旦地指出，每一票投給她和她團隊的選票都將進一步強化英國脫歐談判的籌碼，且只要確認英國人民意願的選舉一結束，政府就會在6月19日以前啟動脫歐談判的程序，看來英國的選民並不是很領情，並沒有給予梅伊「想要」的支持。

在總共650席的英國下院當中，保守黨席次掉了12席，只獲得了318席，未能取得過半數的326席，主要反對黨工黨席次則成長了29席，同時，鼓吹蘇格蘭獨立的蘇格蘭民族黨(SNP)也失去了21席，總席次幾乎砍半。

現階段，從選舉結果獲利最大的會是北愛爾蘭政黨民主統一黨(DUP)，握有10席又聲明拒絕跟工黨合作的情況，讓它成為保守黨如果想要持續執政，最需要爭取的對象，而結果也確實如此，梅伊不久之後就跟DUP發表了聯合聲明，表示雙方將會共組聯合內閣。

然而，儘管保守黨加上民主統一黨的席次足以剛好通過326席的門檻，工黨勢力的大增無疑代表人民開始質疑保守黨的路線，再加上梅伊自己把這次選舉定調為「脫歐民調」，選舉後似乎又替英國脫歐之路增添了許多變數。