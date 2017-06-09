I do I do! 幸福六月 甜蜜假期

溫暖舒適的六月天，空氣中瀰漫著幸福的美好氛圍。這個象徵浪漫的黃道吉「月」，不僅是結婚的旺季，更適合進行各式嫁娶籌備活動。晶華酒店集結麗晶精品眾多一線精品及婚宴相關品牌，於6月份推出「幸福精品婚宴專案」， 客房也同步於 6 月 1 日至 6 月 30 日 推出 「幸福六月住房專案」 ，透過官網或客服專線預訂專案，除了可任選入住充滿峇里島氛圍的沐蘭套房，亦或是擁有獨立客廳、奢華的精緻套房，還隨房贈送沐蘭SPA雙人玫瑰紅酒浴療程，以及甜蜜的秘密花園雙層下午茶，翌日早晨可前往全台唯一獲得CNN推薦之栢麗廳餐廳，享用豐盛的早餐，享受奢華精緻的都市蜜月行！

「幸福六月住房專案」的吸睛重點在於浪漫無比的雙人玫瑰紅酒浴療程，這是曾經榮獲2016年世界SAP大獎、台灣最佳酒店Spa第一名的「沐蘭Spa」團隊所精心規劃，讓入住的房客可以沐浴在充滿豐富葡萄多胺的紅酒及玫瑰花瓣中，感受身心靈的放鬆，共度極致悠靜的時光；而為專案房客訂製的祕密花園雙層下午茶，更囊括了多款奢華精緻的甜品，可以為倆人的感情甜蜜加溫；享用SPA與甜品之餘，亦可到酒店的健身房，三溫暖及戶外游泳池悠閒放鬆，享受最閒適的奢華。

6月10日起至6月26日，晶華酒店官方臉書並同步推出「I do I do! 浪漫求婚照大募集」活動，邀請大家於晶華官方臉書頁面(搜尋晶華酒店Regent Taipei)─置頂貼文中上傳自己求婚或被求婚的相關照片、並Tag您想分享喜悅的三位友人，晶華酒店將抽出一名幸運粉絲、邀請您和您的另一半一同前來Robin’s 牛排屋享用最浪漫的情人饗宴。