腳踏車通勤塞到爆  令哥本哈根頭痛的「塞車」問題

（台灣英文新聞／蔡佳穎 綜合外電報導）在丹麥首都哥本哈根，去(2016)年腳踏車數量首度超越汽車數量，分別為26萬5千輛腳踏車與25萬2千輛汽車，儘管這代表哥本哈根在環境保護上已有積極成效，但接踵而至的問題就是腳踏車數量充斥引發的交通壅塞，停放腳踏車的空位、腳踏車車道以及頻繁發生的腳踏車意外都困擾著丹麥政府。

英國《衛報》報導，去(2016)年，哥本哈根市民每日騎了140萬公里，有41%的市民、包括63%的政府官員每天騎腳踏車通勤，全市有32%的道路是專為腳踏車路線設計。

但大量人口騎乘腳踏車使幾條市中心要道在上下班尖峰時間所經過的腳踏車，已達到該路線所能承受的數量，例如哥本哈根的露易絲女王橋(Queen Louise bridge)車道號稱是全球最繁忙的路線，每日通行高達4萬輛腳踏車。

近二十年來，漸增的腳踏車數量也帶來事故頻傳，近二十年增加了68%的事故率，儘管政府自2005年起已耗費10億丹麥克朗(約台幣45億)改善全市腳踏車基礎設施，但交通壅塞情況仍未見改善，若情況不好轉，到2025年前意外事故恐會增加25%。

最近，哥本哈根政府在全市裝了五架電子看板，讓騎乘腳踏車的人可以方便了解即時路況，看板會顯示即時路況、施工狀態、特殊活動、與各大目的地的距離、壅塞隊伍長度、即時最低速限與建議改道的方向。

腳踏車用路人能即時得知哪些道路較壅塞、哪些道路交通順暢，用路人可以變換行車路線，避免爭道意外一再發生，這些看板也會顯示哪些道路正施工中，請腳踏車用路人小心避開。

除此之外，市政府也擴建腳踏車車道、增設腳踏車專用橋、改善交通路口的指示牌，期望能因此有效解決長期存在的腳踏車問題，還給市民一個健康無汙染，也能保障行車平安的交通網絡。