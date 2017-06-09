中華電信2017年5月份營業收入184億元

中華電信公司今（9日）公布自結營收概況。5月份合併自結營業收入為184.2億元，與去年同期相較，減少1.2%；營業成本及費用為146.3億元，較去年同期增加1.8%；營業利益為37.9億元，減少11.1%；稅前淨利為38.2億元，減少11.7%；歸屬於母公司業主之淨利為30.7億元，減少13.5%；每股盈餘為0.40元。

累計至5月份為止，合併自結營業收入為915.1億元，較去年同期減少2.7%；營業利益198.8億元，減少12.0%；稅前淨利202.7億元，減少12.8%；歸屬於母公司業主淨利為164.6億元，減少13.3%；累計每股盈餘2.12元。與第二季財測相比，營業收入、營業利益、稅前淨利及每股盈餘達成率分別為66.0%、74.1%、72.9%及72.9%。

5月份整體行動通信營收較去年同期微幅成長，銷貨收入增加，且加值營收受4G及行動上網客戶成長之帶動，亦較去年同期提升，惟行動語音營收持續受市場競爭及VoIP替代之影響而下滑；整體行動服務營收較去年同期衰退。

網際網路營收較去年同期成長。寬頻接取營收微幅成長，MOD營收亦成長。市內網路則因行動電話及VoIP取代，使營收減少。資通訊專案營收較去年同期減少。

5月份合併營業成本及費用較去年同期增加，主要因商品成本提高，抵銷資通訊專案成本的降低所致。

截至5月底止，光世代寬頻用戶數達351.7萬戶，60Mbps以上的客戶數178.7萬戶，其中，100Mbps以上客戶亦達121.7萬戶。在公司全力努力下，行動上網客戶持續成長，達713.6萬戶，帶動行動加值占行動服務營收比重達55.7%。