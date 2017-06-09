國中教育會考成績今日出爐 5A以上成績總人數大成長

本屆國中教育會考成績於今(9)日出爐，新北市學生成績亮眼， 5A以上人數為3,005人，較去年增加265人，福和國中黃曼綺同學的家境屬於中低收入戶，父母皆為勞動階級，曼綺三年來成績表現雖沒有特別突出，但在會考前的最後100天，耳邊一直傳來曾經聽過的一句話：「不管從什麼時候開始，都來得及！」，因此開始加倍努力，埋首苦讀，反覆練習，會考當天，更是秉持相信自己的心態，最終迎來5A++&作文6級分的好成績，其表現足為同學楷模。

2017年6月12日（星期一）至6月21日（星期三）為基北區模擬選填志願時間，6月22日（星期四）中午12時至6月29日（星期四）中午12時為基北區正式選填志願時間，為協助學生志願選填，新北市政府教育局將2017年6月12日(星期一)至6月16日(星期五)訂為「新北市高級中等學校免試入學適性輔導週」，將請國中學校透過專業輔導人員、教師及輔導老師，協助學生於志願選填時做出最佳選擇，並適時提供家長所需的諮詢與建議。教育局提供家長與學生貼心服務，將於九大區各擇定一所高中提供電話諮詢服務，服務時間為2017年6月22日（星期四）至6月28日（星期三）每日上午9時至下午5時（假日除外），6月29日（星期四）上午9時至中午12時，除提供電話諮詢外，並於6月24日(星期六)上午9時至下午4時30分提供志願選填現場諮詢服務，歡迎家長及學生攜帶報名志願表(列印草稿)及個別序位查詢結果(已含會考成績及多元學習表現成績)前往諮詢，新北市政府祝福所有的考生都能順利進入自己理想的學校就讀。