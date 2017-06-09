富邦金控2017年前5月自結稅後淨利153.86億元 累計每股盈餘1.50元

富邦金控2017年5月份自結稅後淨利32.2億元，累計前5月稅後淨利達153.86億元，每股盈餘(EPS)為1.50元。金控旗下主要子公司前五月獲利，除北富銀因放款業務成長使得一般提存增加外，其他子公司獲利均保持正成長。

各子公司獲利表現詳細說明如下：

台北富邦銀行5月稅後淨利13.02億元，較去年同期成長7%。累計前5月稅後淨利為69.99億元，主因放款成長使得一般提存增加，但淨利息收益仍維持良好成長動能。資產品質維持穩健，截至2017年5月逾放比率為0.20%，備抵呆帳覆蓋率為660.7%。北富銀5月份淨提存1.63億元，主要來自於一般放款提存，提存前獲利為16.57億元，較去年同期成長8%。

富邦人壽5月已無外匯兌換損失，稅後淨利達15.84億元，累計前5月稅後淨利為60.34億元，較去年同期成長5%。今年前5月初年度保費收入（First Year Premium）達724億元；總保費收入（Total Premium）為2,125億元。

富邦產險5月稅後淨利2.49億元，累計前5月稅後淨利為15.1億元，年成長38%。承保業務及投資表現均維持穩健。

富邦證券5月稅後淨利7,900萬元，較去年同期成長12%。受惠於市場成交量較去年同期成長22%，以及經紀市佔率提升，富邦證券的經紀、自營業務表現良好。累計前5月稅後淨利為6.64億元，較去年同期成長41%。