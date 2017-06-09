淡海國際教育園區國際傳愛活動

新北市政府教育局積極推動國際教育，今(9)日於淡水國小辦理「淡海國際教育園區傳愛活動」，由淡海國際教育園區學校等12校的學生蒐集二手書、舊鞋等物品，並藉由絹印環保袋義賣及閱讀點數轉換贊助金，將資源贈送給誠品文化藝術基金會、伯利恆倉庫、慈濟及世界展望會，轉送給臺灣、非洲及敘利亞等國家需要幫助的人，發揮溫暖救助的情懷。

教育局副局長蔣偉民表示，為了培養學生全球關懷與體認全球共同體的精神，今年特別規劃了國際傳愛的活動。其中由天生國小、文化國小、正德國中及淡江高中4校募集二手書，透過誠品文化藝術基金會轉贈給偏鄉學校；竹圍國小、鄧公國小、新市國小、淡水國中、竹圍高中5校募集舊鞋，透過舊鞋救命國際基督關懷協會舊鞋救命專案，轉送給非洲地區的孩童，以遠離疾病困擾。新興國小結合慈濟資源，辦理絹印環保袋製作及義賣，所得將捐贈給敘利亞的難民兒童。淡水國小及淡水商工辦理為愛而讀計畫，學生們累積閱讀點數到五千點之後，由贊助者透過世界展望會捐助非洲學童一年的學費。希望藉此讓學校師生了解到在臺灣跟世界的角落中是許多需要幫助的人，並透過活動培養他們具備愛物惜物、人道關懷的國際情懷。

淡水國小吳佩鴻老師說，這次配合學校為愛而讀活動，準備了不同程度的英語書籍讓學生選擇。首先指定學生共讀本，可依照自己的能力自由選擇繪本閱讀。大部分的孩子都很認真的閱讀。累積為愛而讀的點數，讓他們在閱讀的同時更有目標。3年4班葉子綾同學說，她覺得這個活動很有意義，不僅可以讓大家認識更多英文單字，可以看很多不同的故事書，還可以幫助需要的人。這個活動讓她的英文念得更好。希望以後還可以多多舉辦類似的活動。

新興國小鄭詔月老師表示，今年配合淡海國際傳愛的規劃，為了讓小朋友深刻了解敘利亞兒童的處境，特別邀請到土耳其投入救援工作的慈濟志工蕭芳芬蒞校舉辦六場講座，之後由藝文領域高純綿老師指導五年級學生設計絹印環保袋，並於校慶當天進行義賣，所得將全數捐贈慈濟基金會做為敘利亞兒童教育與生活之用，期待敘利亞難民也能感受到一份台灣小朋友的心意，讓新興國小的學生也能藉此懂得惜福、感恩與分享。