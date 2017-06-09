君鴻國際酒店與法國M.O.F主廚聯合舉辦甜點試吃會

君鴻國際酒店今(9)日表示，位居米其林星級之上，「M.O.F」（Meilleur Ouvrier de France）─法國最佳工藝師。國家級工藝大賽，強調工藝精神，獎項地位崇高，被視為該行業的至高榮譽。高雄君鴻國際酒店首度邀請擁有夢幻殿堂M.O.F資格的「菲力普‧利克勒」甜點大師，與朱力安烘焙坊林政陞主廚會面交流，彼此分享廚藝經綸。為此，君鴻國際酒店將在6月10日週六下午一點特別舉辦「精”食”淬鍊‧夢幻甜品」試吃會。

君鴻國際酒店說，主廚林政陞長期致力於朱力安烘焙坊甜點研發，五月份剛榮獲2017蘋果日報起司組蛋糕評比亞軍，也陸續推出多款人氣蛋糕，廣受好評。這次特別與M.O.F「菲力普‧利克勒」主廚攜手合作在39F大廳酒吧推出法式栗子系列甜點試吃會。菲力普主廚精心準備「荔枝栗子」、「柳橙栗子泡芙」、「榛果栗子蒙布朗」三款經典之作，其中「柳橙栗子泡芙」以黑、白天鵝造型優雅呈現，試吃會現場除了M.O.F夢幻甜點外，也特別提供香濃醇厚茶品讓味蕾享受極致美味。

君鴻國際酒店說明，來自法國的「菲力普・利克勒」主廚於2007年獲得M.O.F資格，2010年與同為甜點師傅的妻子Elodie共同打造個人品牌，隨即成為世界西點迷必訪朝聖之地，今年初黃袍加身，接手擔任西點世界盃國際組織委員會主席。