一窺SpaceX和Tesla創辦人馬斯克的每日行程

（台灣英文新聞／蔡佳穎 綜合外電報導）身為SpaceX、Tesla汽車和PayPal的聯合創辦人，馬斯克(Elon Musk)是個擁有遠大計畫、又管理多家公司的企業家，擁有兩間數十億市值的公司、夢想著到火星過退休生活，但這麼忙碌的他，平日行程是否有休閒時刻呢？美媒Quartz統整多年來他接受的專訪、文章及最近評論，一窺馬斯克的每週行事曆！

不出所料，馬斯克的生活就是無止盡的工作，儘管他已經從每週100小時的驚人工作量下降到80至90小時，他還是幾乎花整個禮拜的時間待在辦公室，咖啡因就成為他的工作良伴。

Inc.網站曾報導，馬斯克習慣每天喝下8罐低熱量可樂(Diet Coke)和好幾杯的咖啡，「不然我就會感覺我的周圍視力在衰退」，不過他的辦公室現在已經有零咖啡因的低熱量可樂。

儘管瘋狂工作，馬斯克也不會犧牲睡眠時間，他每天晚上1點過後入睡、早上7點起床，他說，「對我來說足夠的睡眠時間大概是6至6.5小時」，他坦言睡眠是非常重要的，「我若缺乏充分睡眠就會變得很暴躁，如果睡眠時間低於平常標準，儘管清醒的時間較長、完成的事物卻較少，因為我的心理敏銳度都會受到影響。」

跟一般美國員工的生活作息比較，馬斯克平均一天工作12.1小時，約為美國員工6.3小時的兩倍，但6小時的睡眠時間卻與一般人7.8小時差不多，代表馬斯克犧牲的是他的私人時間。

五間公司分身乏術 每週都是空中飛人

馬斯克說他90%的時間都分配到兩間大公司Tesla和SpaceX上，而做為另外三間新創公司的合夥人或投資者，他只花了剩下的時間在那上面，2013年的專訪中，馬斯克談到自己緊湊的工作行程：週一在洛杉磯的SpaceX總部上班，週二晚上飛到舊金山灣區的Telsa工作，並於週五返回、週末也待在SpaceX辦公。

這位大企業家的家庭生活也備受關注，有過三段婚姻、五個兒子的馬斯克看似應該很難協調家庭生活，但據Ashlee Vance專訪馬斯克的傳記提到，他的兒子每週都有四天可以跟父親相處在一起，他們有時會造訪加州的工廠或參與年度營隊，馬斯克認為自己是個好父親，「我讓孩子們每週都有超過一半的時間可以跟我相處，而且盡量都花相同的時間與他們相處。」

他的感情生活也不若媒體所想像的「八卦」，在他與第一任妻子Justine Musk於2008年離婚、又與第二任老婆Talulah Riley第一次離婚後(他們後來又再度結婚)，他曾公開談論自己的「10小時約會」方案。

他說，「我認為也許女人每週需要男人的時數至少是10小時？我大約花這樣的時間在約會上」，儘管他與Riley二度結婚又於去(2016)年離婚，現在的他每週可能花超過10小時在女演員Amber Heard身上。

身為大企業家的馬斯克顯然已不能如以前那樣隨心所欲，如他曾在報導中提到自己曾經一天花10小時在閱讀，現在的他少有休閒時間，電玩遊戲可能就是他的最大樂趣，在訪談中他也曾提及自己喜歡在車上聽音樂，他還表示，「我也會看電影、與小孩玩、見見朋友之類，但還是工作居多。」