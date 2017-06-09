Wylarah澳洲頂級精品和牛台灣正式發表

來自澳洲頂級和牛品牌Wylarah即將在台灣獨家上市發表，旗下擁有Wylarah等數家經典牛肉品牌的澳洲農畜公司(AACo)，也會宣布與美福國際的獨家合作關係，將Wylarah精品和牛供應給台灣頂級餐飲業者與消費者。

成立於1824年的AACo（Australian Agricultural Company, AACo）是澳洲最大、最古老的農畜公司，也是澳洲最大的和牛供應商，提供品質最高、貨源穩定、種類多元的和牛產品。目前台灣市場上頂級餐廳與五星級飯店多選用此一品牌之和牛。將近兩世紀的悉心飼養與二十年的品種培育，Wylarah擁有著完美的油花比例，創造出前未有的美食體驗。僅有最高等級的牛隻與最頂級的牛肉部位，並通過最嚴謹的審查標準，才能夠冠上Wylarah的名稱。消費者將能夠體驗到Wylarah帶來的深度、層次與大師級的美食饗宴。

AACo亦將授權美福獨家代理旗下的另一個頂級和牛品牌Westholme，飼養於廣闊的米切爾大草原，並以精心調製的穀物細心飼養。豐富的油花分布，與鮮嫩多汁的口感，是Westholme牛排的招牌特色，每一次品嘗都能帶來經久不散的美好享受。Westholme躋身於頂級和牛之列，將提供全品項的牛肉部位，呼應了AACo專注於提供頂級美食的保證。

即日起將獨家供應，首波將以下餐廳陸續推出相關推薦菜單，包括有台灣牛排教父之稱的鄧有癸旗下餐飲、晶華酒店Robin’s鐵板燒、美福大飯店晴山日本料理，以及樂軒和牛專賣店等。敬請期待。