台北花園大酒店星級謝師宴專案　尊師重道「食」在感謝

鳳凰花開，驪歌悠悠，邁入感恩離別時刻，莘莘學子各分東西，展開新人生，更需把握最後機會，用豐美饗宴向諄諄教導的師長們表達心中感謝，向多年同窗互道珍重。台北花園大酒店即日起至2017/09/30 止，推出超值服務、實惠價格的中西式【2017食在感謝-謝師宴專案】：精心打造的多功能空間「會宴樓」能容納40位~380位，中式美饌每桌NT$7,999+10%起；「六國餐廳」自助饗宴每位NT$599+10%起，為增加樂趣，留下獨特回憶，台北花園大酒店首度與MISS GAME合作推出「謝師宴密室逃脫方案」，透過遊戲發揮合作精神，身歷其境且寓教於樂，讓師生度過一個難以忘懷的謝師宴。台北花園大酒店以平實彈性的價格、全方位的服務滿足不同需求，專業的企劃團隊規劃場地，會宴樓提供卡拉OK、專業音響、舞台、麥克風、背景音樂及現場繽紛氣球布置等，讓師生在分享美食之餘，可以在專屬的空間互動，熱鬧氣氛更添師生濃厚情誼。

天成飯店集團，集團餐飲營運處營運長石益鳴表示：「對於即將來到的謝師宴旺季，為鼓勵同學舉辦謝師宴，台北花園大酒店以優惠價格提供多元選擇，搭配一站式服務及滿額贈活動，今年更推出討論度不斷，強調團隊精神，深受喜好的密室逃脫活動，無論中式、西式及場地皆能滿足師生需求。2017謝師宴優惠內容相當豐富，40人以上繽紛自助饗宴滿10位優待1位免費，加贈優惠包括:感恩花束、Burger Lab.漢堡餐券、筵席間3小時卡拉OK免費歡唱、無酒精雞尾酒特調、果汁無限暢飲等，此外，舞台入口裝飾花束、現場專業音響及舞台供同學們使用，讓同學為諄諄教誨老師們表達最真誠的謝意，為難忘時光留下美好回憶，推出後，學生們熱烈詢問，預估今年可比去年成長1成。」

「會宴樓」江浙宴席，平日每桌NT$7,999+10%起，假日每桌NT$NT$8,999+10%起(需達四桌適用)，滿8桌即贈Burger Lab.漢堡餐券4張，滿16桌即贈8張(以此類推)；繽紛平日自助饗宴每位NT$799+10%起，假日每位NT$899+10%起(需達40位以上適用)，自助饗宴再享10人同行1人免費，40位以上加贈Burger Lab.漢堡餐券2張，滿80位即贈4張(以此類推)。菜色部分更是強調食材的鮮與活，桌席包括：有繽紛開胃融合牛筋、口水雞、醋溜魚皮、豬腱以及黃金杏鮑菇的「花園大拼盒」；「滬式油淋雞」雞肉嚐來肥嫩軟腴，油而不膩，多層次的濃濃風味，使人著迷；「園籠蒸鮮蝦」選用肉質Q嫩彈牙的鮮蝦，鮮度在口中跳躍，另有回味無窮多道珍饌， 包括「獅頭燒白菜」、「清蒸鮮鱸魚」、「蟹味果珍珠」、「碧綠炒雙菇」等，豐富謝師宴席更顯完美。此外，宴會期間除享無限暢飲果汁外，每位加價NT$100+10%可享台灣啤酒無限暢飲，加價NT$150+10%可享精選紅酒無限暢飲。台北花園大酒店不僅價格實惠、佳餚精美，凡消費謝師宴專案另有謝師禮回饋：除了頂級花藝師親手打造的感恩花束，另雞尾酒贈送、卡拉OK歡唱等，讓同學們以經濟的價格與實在的用料敬獻師長！

「六國餐廳」則推出平日(週一至週五午、晚餐)每人NT$599+10%，假日每人NT$799+10%(需達30位以上適用)，自助百匯謝師宴專案享30人同行，每滿15位成人即1人免費，另有特選紅酒及台灣啤酒專案優惠，繽紛料理傳遞誠摯感謝。

「謝師宴密室逃脫專案」由MISS GAME推出「海賊遊戲」與「魔幻午宴」2種包場密室逃脫遊戲，適用於「會宴樓」專案，凡用餐人數40人以上，且參加密室逃脫遊戲人數達40人，即能以NT$ 850/位加購，達50人加購價NT$ 700/位，達80人加購價NT$ 650/位，達100人加購價NT$ 550/位(以上皆需加收一成服務費)，費用包含場地佈置、活動介紹、遊戲講解、活動帶領以及到最後頒獎。「海賊遊戲」以知名卡通為背景改編，統治大海的海賊王即將退隱江湖，為了避免各海賊團因爭奪海域陷入戰火，決定邀請海賊團代表來到海賊王的船，進行傳說中的海賊遊戲，師生組隊扮演多元角色解開謎題，驚險刺激爭奪，成為贏家海賊王；「魔幻午宴」則取材自華麗的中古世紀宮庭，在城堡中設下重重封印，必須要在時間內破解魔咒，喚醒沉睡中的公主，兩款逃脫遊戲內容精彩豐富，激盪腦力下也考驗團隊默契，適合師生一起組隊來挑戰！