解開「矽靈」的錯誤迷思

（台灣英文新聞／朱明珠 台北綜合報導）在眾多洗髮產品的成分中，「矽靈」最常被拿來討論，多年來一些未經證實的假說認為，矽靈會阻塞毛細孔、傷害髮質、造成掉髮，甚至對環境造成危害，因此坊間有越來越多標榜「不含矽靈」的草本洗髮精。到底洗髮精中添加矽靈是否有害呢？食藥署特別邀請臺大醫學院蔡呈芳副教授（現職為臺大醫院皮膚部主治醫師）向民眾細說分明！

矽靈本身不會受洗髮精的洗劑及護髮劑電荷的影響，也不會跟皮脂混合，其形成完整薄膜可讓頭髮減少靜電，使其柔順好梳理又有光澤的同時，又不會明顯增加頭髮的負擔。然而，就在矽靈開始廣泛用於雙效合一洗髮精的同時，各種負面的傳聞便開始出現；包括：「雙效」無法真正兼顧、會妨害染髮、無法洗淨、阻塞毛細孔，進而引起掉髮及頭皮發炎等；甚至傳出因為矽靈是合成的化合物，自然界無法分解，恐對環境造成危害等，但這些指稱，科學文獻的依據其實相當薄弱，甚至是缺乏的。

目前已有研究指出，以含有矽靈洗劑洗頭後，雖有部分矽靈附著頭髮，但在使用約5次後其附著量就會達到平衡；而只要使用1次不含潤絲成分的一般洗劑清潔，大部分矽靈成分就可被清除。而頭皮發炎更可能是因為洗劑過於溫和，無法有效洗淨，並非矽靈引起。矽靈成分本身對頭皮的保濕力並不明顯，再加上矽靈無法為皮屑芽孢菌所使用，因此尚無引起脂漏性皮膚炎的科學依據。

此外，矽靈雖是合成化合物，但洗劑中常用的直鏈矽靈成份，在自然界仍可自行分解。目前關於矽靈成分的使用，尚未發現有其對人體有明顯危害性，且國際間，包含歐盟，美國及日本等國的管理規範，亦均未禁止使用於化粧品中。

矽靈並非完美的護髮成分，但對於有護髮需求的消費者，要找到一種讓髮絲柔順、光澤好梳理，又要安全穩定、便宜不油膩、無臭無味的成份，矽靈仍是合適的選擇。「不含矽靈」的洗髮潤髮產品，並沒有好或壞的問題，還是要回歸到個人護髮需求來做選用。

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資料來源：食藥署-藥物食品安全週報－洗髮精含矽靈之選擇