聖克里斯多福及尼維斯總理訪義美 讚食安研究專業

（台灣英文新聞/ 李嘉 桃園報導）聖克里斯多福及尼維斯（Saint Kitts and Nevis）總理哈里斯閣下（Dr. the Hon. Timothy Harris）今(9)日在義美食品公司董事長高志尚盛情款待下,參訪義美位於桃園南嵌的觀光工廠。

聖克里斯多福及尼維斯總理一行，應台灣政府邀請，於本月5日到9日訪台，期間會晤台灣總統蔡英文，也與外交部長李大維會面並接受款宴。

台灣與加勒比海友邦聖克里斯多福及尼維斯（Saint Kitts and Nevis）於1983年建交，此為哈里斯閣下任該國總理以來第三次訪台，對鞏固台克邦誼及深化兩國高層互動深具意義。

哈里斯總理一行今日特地前往義美觀光工廠，參訪義美的食品安全研究實驗室、西點麵包廠、以及歷史文物展示館等。

（哈里斯總理一行觀摩義美觀光工廠的食品安全研究實驗室）

參訪一行還包括總理特別顧問兼無任所大使鮑威爾（H.E. Michael Powell）、內閣秘書長哈晶絲（Mrs Josephine Huggins）、總理辦公室資深秘書羅琳絲（Ms. Chelsea Rawlins）、總理辦公室秘書浦任媞（Ms. Jacqueline Prentice）、永續發展顧問湯普森（Mr. Warren Thompson）、聖克里斯多福及尼維斯哈晶絲大使（H.E. Amb. Jasmine Elise Huggins）、及警司兼總理侍從（Mr. McCarta Browne）.

參訪過程中，總理哈里斯一行聽聞義美以克國的音樂相迎，還開心起舞，看起來相當愉悅。

訪團一行也親自品嘗義美替許多食品餐飲龍頭業者生產的麵包、及紅茶等，讚賞義美食品對於消費者健康的注重及堅持。

哈里斯總理表示，今天前來義美食品工廠，看到義美對食品安全的細心維護，令人印象深刻。他也提議，希望克國能與義美合作，藉由義美食品安全研究的高專業度，協助克國在食品安全方面的提升。

（哈里斯總理參觀西點麵包廠，親切地與小朋友合照）