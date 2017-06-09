5個皮膚科醫師絕不會使用的保養方式和工具

（台灣英文新聞／朱明珠 台北綜合報導）愛美的女性為了維持肌膚光滑水嫩總會在臉上塗塗抹抹，以及使用美妝、清潔工具去加強其效果，但美國皮膚科醫師提醒，市面上許多保養品，成分和分子不適合肌膚外，還可能會刺激肌膚造成紅腫和過敏；而時下幾款美妝工具，皮膚科醫師皆建議不要使用於臉部，因為不僅浪費錢，更可能會造成肌膚損傷。

居家煥膚

皮膚科醫師Angela Lamb表示，我從來不在家自行煥膚。為了省錢和時間，許多民眾習慣自行購買醫療級的煥膚產品在家使用，這樣的風險實在太大，因為專業度不夠易造成過度煥膚，導致肌膚紅腫過敏，甚至產生疤痕和反黑，實在得不償失。

使用絲瓜絡或潔顏棉片洗臉

皮膚科醫師Jeanine Downie表示，絲瓜絡和潔顏棉片的摩擦力太強了，會傷害肌膚。另外，若絲瓜絡和棉片沒清洗乾淨和晾乾的話，容易滋生細菌，造成臉部的濕疹和痤瘡情況更嚴重。

膠原蛋白保濕液

皮膚科醫師S. Manjula Jegasothy表示，坦白來說，膠原蛋白分子太大，若是以塗抹方式，膠原蛋白並不會滲透到肌膚裡面，所以只是花大錢，滿了一瓶昂貴的保養品罷了！

去角質磨砂膏

皮膚科醫師Brooke Jackson表示，大部分磨砂膏愛用者多是痤瘡患者，但肌膚是非常脆弱的，根本不需要用到磨砂膏，此舉易造成肌膚敏感刺激和引起色素沉澱。我建議痤瘡患者洗臉時，直接將洗面乳擠在雙手上，再用自來水洗淨，最後用毛巾輕輕擦拭臉即可，切記別來回磨擦。

家用微針美容儀器

皮膚科醫師Ava Shamban表示，此類美容儀器會在臉部肌膚上扎些小洞，此時皮膚屏障門戶敞開，比平時更易受到傷害和感染。進行微針美容時，應該選在合格的醫美診所，在專業的醫師和護理人員在場時施作，如此才能避免不必要的感染。