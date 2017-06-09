迎接數位轉型 高志明聯合學界推「政府資訊長」

（台灣英文新聞／黃慧瑜 台北採訪報導）數位資訊時代來臨！AlphaGo戰勝世界棋王，人工智慧、物聯網、金融科技、大數據等資通訊科技正蓬勃發展，科技創新是未來經濟和社會發展的關鍵，為因應全球此一趨勢，義美食品總經理高志明今(16)天與百餘位教授連署要求政府設置行政院等級的「資訊長」，並希望行政院能給明確答案。

由國內54個與資訊相關的公協學會所組成的純民間團體「資訊立法策進聯盟」今舉辦記者會，公布由13所國內公私立大學校長共同發起，將近一百三十位教授連署的共同聲明，敦促政府加速「政府資訊長」四法之立法通過。

身兼網擎資訊(Openfind)董事長的高志明表示，現在業界面臨到數位化相協調統合問題沒有人負責的困境，並主張在不增加公務人員總額的前提下調整，先設立「資訊長」，且必須是行政院層級資訊長，才能跨部整合資訊建設，不會隨人異動無法持續，也非如警政、稅務、調查、政風這些一條鞭式的機構組織。

他強調，從企業的經營觀點，沒有一個企業的組織架構一成不變能永續經營的，現在台灣面臨的是全球化全球數位的競爭，光有錢無法解決所有問題，人才能解決問題，不是僅編列預算就完事，設置具統籌跨部會整合能力的資訊長，是相當急迫的事，希望行政院能明確回應「可不可行」，不要再讓大家聽到「再研究」的回應。他更指出，政府過去在數位典藏花了約新台幣100億元，結果現在能發揮效益很有限。

民進黨立委余宛如補充，數位化已是不可迴避的全球浪潮，政府應改變邏輯與方式，舉波海三小國之一的愛沙尼亞為例，已是電子化政府的龍頭，2007年，她成為全球第一個開放普選線上投票的國家。現在，130萬的公民，只要透過手機，就能輕鬆給付停車費，相較於日前被民眾罵翻的繳稅程序繁瑣，愛沙尼亞公民每年透過線上申報退稅，過程只要花費短短的5分鐘。數位化之後在金融海嘯至今，平均購買力成長了20%，反觀台灣，則是退步16%，可見數位化就是國家競爭力。

她強調：「數位力就是國力。」若未來成立資訊科技專責部門，除了整合現行各政府部門的資訊單位，管理大數據和資安防護等業務，同時也有協調、統合政策意見，決定大方向的任務。

共同主持人張瑞雄校長也提到，政府無法積極反應的一個很重要的原因就是沒有主事的部會，韓國為了這波數位浪潮成立了資通訊和未來規畫部，新加坡成立了資通訊發展管理局，大陸成立了工業和信息化部，反觀我們政府就沒有思考要成立應對的部會。