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迎接數位轉型 高志明聯合學界推「政府資訊長」

義美食品總經理高志明與百餘位教授連署要求政府設置行政院等級的「資訊長」，並希望行政院能給明確答案

By 黃慧瑜,台灣英文新聞－記者
2017/06/09 13:46

（台灣英文新聞／黃慧瑜 台北採訪報導）數位資訊時代來臨！AlphaGo戰勝世界棋王，人工智慧、物聯網、金融科技、大數據等資通訊科技正蓬勃發展，科技創新是未來經濟和社會發展的關鍵，為因應全球此一趨勢，義美食品總經理高志明今(16)天與百餘位教授連署要求政府設置行政院等級的「資訊長」，並希望行政院能給明確答案。

由國內54個與資訊相關的公協學會所組成的純民間團體「資訊立法策進聯盟」今舉辦記者會，公布由13所國內公私立大學校長共同發起，將近一百三十位教授連署的共同聲明，敦促政府加速「政府資訊長」四法之立法通過

身兼網擎資訊(Openfind)董事長的高志明表示，現在業界面臨到數位化相協調統合問題沒有人負責的困境，並主張在不增加公務人員總額的前提下調整，先設立「資訊長」，且必須是行政院層級資訊長，才能跨部整合資訊建設，不會隨人異動無法持續，也非如警政、稅務、調查、政風這些一條鞭式的機構組織。

他強調，從企業的經營觀點，沒有一個企業的組織架構一成不變能永續經營的，現在台灣面臨的是全球化全球數位的競爭，光有錢無法解決所有問題，人才能解決問題，不是僅編列預算就完事，設置具統籌跨部會整合能力的資訊長，是相當急迫的事，希望行政院能明確回應「可不可行」，不要再讓大家聽到「再研究」的回應。他更指出，政府過去在數位典藏花了約新台幣100億元，結果現在能發揮效益很有限。

民進黨立委余宛如補充，數位化已是不可迴避的全球浪潮，政府應改變邏輯與方式，舉波海三小國之一的愛沙尼亞為例，已是電子化政府的龍頭，2007年，她成為全球第一個開放普選線上投票的國家。現在，130萬的公民，只要透過手機，就能輕鬆給付停車費，相較於日前被民眾罵翻的繳稅程序繁瑣，愛沙尼亞公民每年透過線上申報退稅，過程只要花費短短的5分鐘。數位化之後在金融海嘯至今，平均購買力成長了20%，反觀台灣，則是退步16%，可見數位化就是國家競爭力。

她強調：「數位力就是國力。」若未來成立資訊科技專責部門，除了整合現行各政府部門的資訊單位，管理大數據和資安防護等業務，同時也有協調、統合政策意見，決定大方向的任務。

共同主持人張瑞雄校長也提到，政府無法積極反應的一個很重要的原因就是沒有主事的部會，韓國為了這波數位浪潮成立了資通訊和未來規畫部，新加坡成立了資通訊發展管理局，大陸成立了工業和信息化部，反觀我們政府就沒有思考要成立應對的部會。
高志明
科技長

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