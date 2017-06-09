2017亞洲企業社會責任獎 台灣6企業獲獎位居第二

（台灣英文新聞／環境組 綜合報導）由亞洲企業商會(Enterprise Asia)主辦的2017年「亞洲企業社會責任獎」(Asia Responsible Entrepreneurship Awards 2017)邁入第十年，評選亞洲地區具代表性的企業社會責任表現績效給予獎勵。

「亞洲企業社會責任獎」評選亞洲地區具代表性的企業社會責任表現績效，總成績由泰國11家企業獲獎位居第一，台灣6家企業獲獎位居第二名，獲獎數及家數僅次於主辦國泰國，成績相當耀眼。

其他獲獎國家與獎項分別為印尼(4)、馬來西亞(4)、菲律賓(4)、泰國(11)、越南(4)、印度(4)、斯里蘭卡(6)、孟加拉(1)、及澳門(1)、日本(1)、新加坡(1)、香港(2)、中國大陸(1)共14個國家地區獲獎(括弧內為本屆各國獲獎家數)。

台灣6家企業共獲10個獎項，其中5家為CCS會員企業，分別是：國泰、中信、富邦、SOGO百貨及信義房屋；值得一提的是，國泰金控李長庚總經理更榮獲「負責任商業領袖獎」，係本屆唯一獲得此獎肯定之企業領袖，顯見李總經理在帶領企業實踐永續經營上不遺餘力。

台灣永續能源研究基金會董事長暨CCS台灣企業永續研訓中心理事長簡又新博士出任該獎國際評審委員會主席及擔任頒獎人，並出席典禮前舉行的「2017 CSR國際高峰論壇」，分享台灣諸多永續發展經驗及如何整合聯合國永續發展目標(UN SDGs)成為企業營運主軸與策略。

簡又新董事長指出，近10年來台灣企業在善盡社會責任等各方面的績效表現都很不錯，同時獲得國際專業機構及媒體的肯定，本屆AREA有很多台灣企業獲獎，值得恭喜與祝賀；不過也別忘記全球與亞洲地區各企業刻正急起直追，台灣企業應加緊腳步與力道，才能在經濟成長、環境永續及社會共融等各面向邁向永續發展。