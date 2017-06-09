週末天氣高溫悶熱  下周將迎來第二波梅雨鋒面

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）中央氣象局表示，今(9)日台灣各地及澎湖、金門、馬祖大多為多雲到晴，午後東北部地區及各地山區有局部短暫雷陣雨。



氣象局指出，9日太平洋高壓勢力增強，台灣附近水氣減少，午後雷陣雨的區域也較為縮減，大部分地區整天可維持多雲到晴的天氣。

偏南風吹拂之下，局部氣溫將較8日上升，預測大部分地區高溫在攝氏32度以上，大台北地區及中南部平地更可達34、35度，周末更有升至36度的機率，中午前後紫外線指數易達過量至危險級，提醒外出注意防曬和補充水分。



各地山區及東北部地區仍會有局部午後雷陣雨，民眾在這些地區活動請留意午後天氣變化和突來的雨勢。



而下周天氣型態據吳德榮在「洩天機教室」表示，將迎來今年第二波梅雨鋒面。

下周一(12日)清晨西南風與陸風輻合作用，西南部有局部陣雨，午後北、中、南皆有局部性雷陣雨的機率。

下周二(13日)西南氣流逐漸增強，迎風面西半部有局部陣雨，尤其南部、中部山區降雨較明顯，背風面東半部降雨零星，沒有下雨的時候，天氣仍悶熱。

下周三開始至周四(14至15日)梅雨鋒伴隨西南氣流，局部地區有激發劇烈天氣並伴隨大量降雨的機率。下周五至周日梅雨鋒徘徊、西南氣流更增強，大氣很不穩定，發生劇烈天氣及大量降雨的機率更高，威脅更大。

今年第二波典型的梅雨鋒，不但在下周五起強度有增強的變化，影響時間長達5天以上，比第一波的4天要長，絕不可「掉以輕心」。

不過吳德榮說，模式末期的模擬，對梅雨鋒及西南氣流的相對位置及強度，仍會不斷調整，目前資料還不適合用來推估對各地受影響的程度。