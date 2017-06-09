柯米揭露與川普私人對話  指控川普說謊與濫權

（台灣英文新聞／國際組 綜合報導）美國聯邦調查局(FBI)前局長柯米(James Comey)8日出席參議院情報委員會作證，指控川普政府說謊與汙衊，此舉及接下來可能的調查恐掀起美國巨大的政治海嘯。

柯米在聯邦參議院情報委員會聽證會上，詳細回應兩黨議員連番詢問有關美國總統川普與他的私下對話，柯米在書面聲明中陳述了一些令人不安的事件，涉及FBI對2016年大選的調查，總統川普一再要求柯米保證他的「忠誠」，要求他公開表示川普並未受到調查，並建議他取消對前國家安全顧問佛林的調查。

根據柯米的說法，川普就任前後的言行無視柯米具司法身分，要求「忠誠」，意圖將他「納入」陣營，但柯米堅守檢調獨立，無意配合，拒絕放下「通俄門」調查，最後慘遭革職。

依據柯米的口頭答詢與書面證詞，川普的作法跨過行政和司法界線，意圖將聯邦調查局納入麾下，其行為與說法極度不適當，恐逾越法律界限，涉及總統濫權，因為實在太不尋常，導致柯米在與川普四個月進行的九次一對一談話，都需要在會後詳實寫下並存檔備忘。

而柯米在擔任FBI局長期間，僅與前總統歐巴馬會晤3次，但與川普四個月來就進行高達9次的通話與單獨會晤，極不尋常。

柯米形容，川普政府對他與聯邦調查局的說法是「汙衊」，是「錯誤與謊言」，柯米表示，「儘管法律規定，開革聯邦調查局局長完全不須要理由，但川普政府卻決定詆譭我，更重要的是詆譭聯邦調查局，宣稱聯邦調查局陷入混亂而且局內人員對局長失去了信心。」



柯米表示，「那都是謊言，顯而易見。我非常遺憾，聯邦調查局人員和美國民眾聽到了那些謊言。」



從事件本身來看，這可能是一次「不適當但在技術上可能並不違法」的事件，這也是川普所擅長的作法，但川普身為總統壓迫國家最高執法首長取消對政府官員的調查，並要求本該司法獨立的首長保證對總統的忠誠，這些踰越法律界線的做法令人不安。



瞭解川普的人士指出，這就是典型的川普，川普將商業運作規則搬進白宮與司法殿堂是他的作風，據報導，川普也曾向國家情報局長科茨、國家安全局長羅傑斯與中央情報局長蓬佩奧提出類似要求，川普的私人律師也是如此，過去在紐約，任何事都沒有界線。

如果國會認為柯米的證詞可信，國會將在權限之內正式譴責川普的行為，如此一來，留下的問題便是俄羅斯究竟曾如何介入去年的大選，以及川普為何急於將調查案壓下。