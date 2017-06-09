英國大選保守黨席次未過半  恐延誤脫歐

（台灣英文新聞／國際組 綜合報導）英國大選於倫敦時間晚間10點(台灣時間9日清晨5點)結束，外媒指出，出口民調顯示英國首相梅伊(Theresa May)領導的保守黨暫時領先，但席次未過半，由於此消息與先前民調有所落差，英鎊發生跌勢。

英國五年一選，原本應該在2020年舉行大選，但首相仍有權臨時召集大選，這次大選就是梅伊為了脫歐談判順利而舉行，多數人認為梅伊會贏下國會多數、重創政治對手，取得更強大的民意基礎來進行脫歐協商。

然而選舉結果出爐，梅伊領導的保守黨預料取得314席，少於選前的330席，未能掌握國會多數，工黨由229席增為266席，自由民主黨由9席增為14席、蘇格蘭民族黨由54席減為34席、英國獨立黨由1席減為0 席。

梅伊原本希望能輕鬆掌握多數，如今保守黨未過半，就得組成聯合政府，英國國內政治可能反而因為提前大選更陷混亂，拖延脫歐進度。

OANDA分析師 Craig Erlam說：「初步出口民調顯示，梅伊陷於災難性的選舉結果。無政黨過半對市場而言是最壞的結果，在脫歐協商前形成又一變數，殃及英國已經迫切的協商期限。」

英國原訂6月19日展開脫歐談判，若組成聯合政府耽延，脫歐協商也得順延。若出口民調無誤，工黨黨魁柯賓也可以設法與小黨聯手， 組成聯合政府，小黨強烈反對梅伊大部分的國內政策，像是刪減公共支出，梅伊要拉攏小黨並不容易。

由於外界預期脫歐協商恐受延宕，導致目前英鎊大跌，英鎊兌美元一度重貶1.9%至1.2706，隨後跌幅收斂為1.5%報1.2762。

英國於8日進行國會改選，選舉從當地時間上午7點到晚間10點，由4690萬的選民，決定下一個領導英國的政府與政黨，預計台灣時間下午1點會有大致計票結果。

上述是根據媒體出口民調所得的預估結果，但超過70席仍呈現拉鋸，最終結果尚難預料，此份出口民調是由英國廣播公司（BBC）、天空廣播集團（Sky）、ITV等多家媒體所合作。