Ford GT車隊宣布 志在衛冕利曼24小時耐力賽冠軍頭銜

利曼賽事出身的車手Sébastien Bourdais(法國籍) 正是2016年奪冠的編號68賽車的車手之一，而他在印第安那波里斯500(Indianapolis 500)大賽的資格賽中受傷，並仍在復原當中。Bourdais的缺席對車隊而言將是一考驗。然而 Joey Hand (美國籍) 和 Dirk Müller (德國籍) 這回在衛冕之路上有INDYCAR 明星車手 Tony Kanaan (巴西籍) 助陣。

「少了Seb參賽絕對會不一樣，」Hand表示，「但我們的陣容堅強，而且為此做好了萬全的準備。我每天固定健身，以確保在整場賽事當中的體能維持在最佳狀態。利曼24小時耐力賽對車手的精神也是一大挑戰，不過家人給了我莫大的支持。我們很幸運能夠在Ford Performance模擬器上進行訓練，我也對賽事的規則變動做了一些思考。如果你想要贏的話，就絕對不能夠犯錯，所以我們必須在備戰方面做好萬全準備。」

Ford GT編號69的車手陣容依舊是 Ryan Briscoe (澳洲籍)、Richard Westbrook (英國籍) 和在印地500大賽當中取得竿位的車手 Scott Dixon (紐西蘭籍)。「我迫不及待想要回到賽場上。」Briscoe 表示。「去年能夠參與Ford歷史性的回歸，是難能可貴的體驗。希望今年能夠再次獲得角逐冠軍的機會。去年站在頒獎台上的感觸令人難忘。台下所有人的歡呼，令人無比感動。利曼24小時耐力賽是場非常特別的賽事，來自世界各地的車手擁有不同的國籍與文化背景，但是卻只有共同的一個目標。」

Ford GT編號66的車手組合為 Stefan Mücke (德國籍) 、 Olivier Pla (法國籍) 和 Billy Johnson (美國籍) 。去年因為燈號故障被罰而必須進入維修站，獲得第4名的成績。儘管如此，他們最後僅以一圈的差距落後於冠軍隊伍，這次捲土重來勢在必得。

「如果不是被罰的話，我們可能在利曼24小時耐力賽上創下非常優異的成績。」Mücke 表示，「對Ford Chip Ganassi Racing 車隊而言，我們的成績已相當難能可貴，而且能夠成為第一批駕駛Ford GT 賽車參加利曼賽事的車手，也是一項非常特別的體驗。儘管結果不如預期，但這就是利曼24小時耐力賽，必須在各方面都做到近乎完美才有機會贏得比賽。我們的目標一直是拿下勝利，今年我們面對了新的世界冠軍耐力錦標賽賽制，因此在利曼拿下的雙倍分數就變得非常重要。這是一場長達24小時的艱苦比賽，必須能順利地撐到比賽的尾聲。然而比賽中的結果是無法預期的，就如同去年Toyota的戰績，證明了比賽不到最後一圈，你不會知道結果是什麼。」

2017 利曼24小時耐力賽對Ford GT編號67車手而言是一項艱鉅的挑戰，因為這輛賽車在去年開賽之前發生了變速箱的問題，對成績造成了顯著的影響。今年Andy Priaulx (英國籍)、 Harry Tincknell (英國籍) 和 Pipo Derani (巴西籍) 三位車手皆渴望爭取優秀的成績。

「我們在去年的比賽當中拿到了出發的第四順位，我們一開始相當滿意，也有非常理想的比賽策略，整體的步調看起來也相當不錯，」Tincknell 表示，「可惜我們在出發前出了問題，導致車輛在開賽就必須進入維修站，而損失了40分鐘的時間，也失去了競逐勝利的行列，因此我們以觀察比賽的狀況並累積經驗為最主要的目標。利曼24小時耐力賽是全世界最盛大的賽事之一，在世界耐力錦標賽當中的積分更以兩倍計算，所以這場比賽相當重要。我們的目標是要取得勝利，不過我們也需要在世界耐力錦標賽當中得到最高的積分。」