旗艦新機六月連發 中華電信限時優惠最好康

中華電信結合多款旗艦新機，六月獨家好禮陸續推出不間斷。申辦方案指定資費，即可抽約五萬元Xperia Touch智慧投影機，或可享帳單回饋金、手機保固服務、原廠配件等全台最高回饋，還有機會抽中超夯名牌家電，以及驚喜iPhone限時特價。此外，不論安卓粉或果粉，老客戶最高可再折1,000元購機價，或VIP客戶可再享購機折價最高5,000元！眾多旗艦新機優惠，就在中華電信！

中華電信結合多款Android旗艦新機，獻上超多獨家限時優惠。即日起至7月2日止，搭配指定資費，Sony Xperia™ XZ Premium、Samsung Galaxy S8/S8+、HTC U11最低0元帶回家。好康不只如此，只要搭配大4G金讚方案1399元(含)以上的資費，購買Sony Xperia™ XZ Premium，可享「視界享樂好禮雙重送」方案二選一，包含帳單回饋金2,000元或免費獲得原廠藍牙耳機SBH54 (價值$3,280)，同時再享精采Hami包前6個月免費。SONY新機針對VIP另再加碼1000元購機折價，最高可享購機折價金額6,000元。今(8)日更抽出首位獲得價值約五萬元的Sony Xperia Touch幸運得主，限時抽獎活動還有4週，快把握機會到中華申辦，把大獎抱回家。此外，Samsung Galaxy S8/S8+搭配「夢想成真組」，即享帳單回饋金4,200元、奇機重現手機保障服務6個月免費，以及價值8千元原廠組合式背蓋+Type C傳輸線，還有原廠加碼旗艦雙金喜享最高回饋4千元等最強優惠好禮，還有最炫最夯的獨家S8+晶墨黑可帶回家，星迷更是不能錯過。針對想要擁有旗艦新機又精打細算的客戶們，選擇月付1,399元資費級距，HTC U11 (64G)超強旗艦機只要5,990元，還可享HTC指定機型獨家抽獎活動，獎項包含iRobot Roomba860掃地機器人(20名)、奇美50吋電視TL-50A500 (20名)、DYSON SV03手持式吸塵器(20名)，總計百萬價值，不容錯過！安卓粉要搶要快，限時優惠，錯過不再！

中華電信不只照顧安卓粉，也照顧果粉！即日起至106年6月30日止，凡申辦「大4G金讚方案」999型(含)以上資費，iPhone 7與iPhone 7 Plus皆可享購機價現折2,000元、iPhone 6s Plus購機價限時下殺4,000元！此外，搭配1,399型以上資費，另享「高資費加碼折價」優惠，最高可再折3,000元。除上述全部優惠外，老客戶依照年資可再享購機折價最高1,000元、或VIP客戶可再享購機折價最高5,000元！最好康的都在中華電信，不耍新機都不行！