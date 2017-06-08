Q版12生肖景觀步道 板橋石雕公園成打卡熱點

（台灣英文新聞/ 黃慧瑜 台北綜合報導）板橋區公所日前打造Q版12生肖庭園景觀廊道，12生肖圓胖的造型吸引不少家長帶著小孩前來散步，更有不少民眾在公園內與自己的生肖石雕合照打卡，讓石雕公園成為繼永安3D彩繪公園後，板橋另一個熱門打卡點。

板橋區長林敬榜表示，十二生肖主題石雕以山西黑花崗岩巧手打造，每尊高約125-135公分，重1.5公噸，按照生肖順序放置於庭園步道旁，沿線並種植薰衣草及各色花卉襯托石雕造景，透水碎石步道不僅能涵養雨水，行走時還能感受到碎石按摩腳盤的樂趣，歡迎民眾結伴遊園，一起尋找自己的生肖石雕。

此外，步道前設置有12生肖故事解說牌，讓到訪的民眾可以了解生肖來由典故，更吸引周邊國小、幼稚園到公園內戶外教學，甚至有美術老師帶著同學前來練習寫生。

居住在石雕公園附近的陳小姐說，以前公園內的石雕零零落落，而且樣子也不討喜，現在更改成12生肖之後樣子可愛，晚上散步還可以跟小朋友介紹生肖故事，現在屬猴的2歲大兒子更是每天吵著要來公園內找可愛的石猴。

石雕公園位於板橋江翠地區精華地段，居住人口眾多，設置十二生肖石雕不僅強化特色公園主題意象，透過園區綠色草皮補植，並將公廁改造成清潔、明亮的無障礙設施親子廁所後，能提供給都市居民更安全、優質的休憩綠地，是地方綠地改造的成功範例。