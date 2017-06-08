新北市高級中等學校免試入學適性輔導 志願選填諮詢服務9日起跑

配合國中教育會考成績將於明(9)日公布，新北市政府教育局明(10)日起於上班時間將設立12年國教志願選填諮詢服務專線電話，提供學生與家長貼心的諮詢服務。此外，教育局訂2017年6月9日至6月16日為「新北市高級中等學校免試入學適性輔導週」，將同步由學校教師及輔導老師於會考成績公布後，協助學生及家長志願選填。

2017年6月12日至6月21日為基北區模擬選填志願時間，因應6月22日公布實際招生名額，正式選填志願時間從2017年6月22日（星期四）中午12時起至6月29日（星期四）中午12時截止，家長及學生務必於期間內進入「2017學年度基北區高級中等學校免試入學委員會網站(https://ttk.entry.edu.tw) 」選填志願。

爲擴大服務學生及家長，教育局特別於本市九大區各選定一所高中，於6月22日至6月28日每日上午9時至下午5時（假日除外），6月29日上午9時至中午12時，除了提供電話諮詢，並於6月24日(星期六)上午9時至下午4時30分，在這9所學校提供現場志願選填諮詢服務，歡迎家長及學生列印報名志願表草稿及個別序位查詢資料前往諮詢。

新北市政府教育局特別提醒同學，務必先行查詢個別序位區間資訊後，再上網選填志願，最晚在6月29日（星期四）中午12時前完成志願選填。應屆畢業同學請配合就讀國中的報名收件時間，個別報名的同學（非應屆畢業生、變更就學區學生)請在2017年7月1日上午9時至下午4時或7月2日上午9時至中午12時，攜帶簡章所規定之報名文件到新北市立永平高中現場報名，才算完成報名。

2017學年度基北區免試入學超額比序與2016學年度相同，採「7級總積分108方案」，超額比序項目為志願序、多元學習表現與國中教育會考三大項，每項積分為36分，總積分為108分。相關資訊包括學生各科會考積分、多元學習表現積分、各校實際招生名額及0.3%的超額比序（未含志願序）個別序位區間，請學生及家長統一至2017學年度基北區高級中等學校免試入學委員會網站（https://ttk.entry.edu.tw）查詢。

基北區高級中等學校免試入學訂於2017年7月11日（星期二）上午11時放榜（可至各招生學校網頁、免試入學委員會網站https://ttk.entry.edu.tw查詢），獲錄取學生需於7月13日（星期四）上午9時至11時至各錄取學校報到，逾期未報到者視同放棄錄取資格。已報到同學，如欲參加後續其他入學管道招生，請在7月14日（星期五）下午2時前至錄取學校辦理書面聲明放棄，始得再報名參加2017學年度其他入學管道招生。