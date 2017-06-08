日本腦炎流行季 南部又新增一例確診患者

（台灣英文新聞／朱明珠 台北綜合報導）疾病管制署公布台南市今（2017）年首例日本腦炎確定病例，為45歲外籍女性，5月30日晚間出現劇烈頭痛、發燒、意識不清等情形送醫收治住院並採檢通報，於昨日（6月7日）確診為日本腦炎，目前個案病情已好轉住院治療中。

疾管署表示，經衛生單位調查，個案無相關疫苗接種史，近期亦無旅遊史，平時活動地以大內區的工作及居住地為主，休假時偶爾會至玉井區採買日用品，距個案工作及居住地約1公里處有養豬及鳥類，研判感染地可能為居住地，目前同住接觸者均無疑似症狀。

國內今年截至目前共2例日本腦炎確定病例（高雄市、台南市各1例）。台灣每年5月至10月為日本腦炎流行季，其中6至7月為流行高峰，以三斑家蚊為主要病媒蚊，常孳生於水稻田、池塘及灌溉溝渠等處。

接種疫苗為預防日本腦炎最有效的方法，民眾如住家或活動場所鄰近豬舍、水稻田等高風險環境或自覺有感染風險者，可前往衛生福利部部立醫院等醫療院所自費接種疫苗；家中如有未完成疫苗接種之適齡嬰幼兒，應儘速帶往當地衛生所或指定醫療機構完成接種，以避免感染，衍生嚴重後遺症。

疾管署提醒，請民眾儘量避免於病媒蚊吸血高峰的黃昏與黎明時段，在豬舍、其他動物畜舍或病媒蚊孳生地點等高風險環境附近活動，如果無法避免，應穿著淺色長袖衣褲，並於身體裸露處使用衛生福利部核可的防蚊藥劑，避免被病媒蚊叮咬而感染。