世界海洋日 亞洲國誓打擊海洋污染

（台灣英文新聞/ 李昱德綜合外電報導）塑膠的發明給人們帶來很大的便利，然而，由於其「萬年」不會被大自然分解的特性，很多塑膠製品最後流落到海裡，造成生物浩劫，因此，聯合國這幾年不斷的呼籲各國，必須注意塑膠對海洋造成的危害。

今天是世界海洋日，在聯合國的海洋高峰會上，來自中國、印尼、泰國與菲律賓的代表表示，他們將努力確保塑膠製品不會進入海中，雖然大部分的相關承諾並沒有白紙黑字寫下，環保人士也質疑，就算是口頭承諾的內容，也緩不濟急，聯合國方依舊高度盛讚這些國家的行為。

各國在紐約舉辦的聯合國海洋峰會上指出，反對海洋污染是現今的趨勢，聯合國環境計畫負責人Eric Solheim對此表示，各國開始把海洋保育當成一回事，這是一個好現象，但是這並不代表乾淨的海洋已經近在咫尺，由於污染的問題已經十分嚴重，真正把海「清乾淨」還有很長的路要走。

皮尤慈善基金會(Pews Charitable Trusts)長年致力於海洋保育，其成員Tom Dillon呼籲中國盡速展開行動，他說，上千年以來海上絲路就是輸出中國產品與影響力的重要途徑，如今海洋將成為中國輸出污染的方式，還是保育與永續發展的新舞台，都在中國的一念之間。

事實上，不只中國，泰國政府統計，泰國流入海中的垃圾高達283萬噸，其中12%是塑膠，現階段泰國已經提出一個20年計畫來處理這個問題，這包括提供補助，鼓勵人們不要把垃圾丟入海中、鼓勵環保的包裝方式，以及尋找對環境更友善的物質來替代塑膠等。

在印尼，政府則從教育著手，把環境教育融入學校課程當中，讓孩童從小就養成愛護環境的習慣，另一方面，菲律賓則準備將類似的規範納入法律範疇。

每年大概有500萬到1300萬噸的塑膠製品流入海洋當中，隨後被鳥類、海生動物吃下肚，而這些垃圾通常來自於那些消費水平大幅提升，垃圾處理技術卻沒來得及跟上的國家。

萊比錫的亥姆霍茲環境研究中心(The Helmholtz Centre)指出，全球75%的海洋污染來自於大概10條河，這些河流大部分位於亞洲，且只要減少這些河中50%的垃圾，就可以降低污染量的37%。