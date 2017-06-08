食慾不振 腹痛 要當心！嚴重者恐變成急性白血病

（台灣英文新聞／朱明珠 台北綜合報導）一名85歲患者，長期出現全身性疲倦、左側腹部疼痛的症狀，飲食上少量即有飽足感，原以為是老人家衰老症狀，但症狀每況愈下，嚴重影響生活作息，就醫時發現脾臟腫大已壓迫至其他器官，轉診至血液科檢查後發現竟是罹患骨髓纖維化。

骨髓纖維化(myelofibrosis,簡稱MF)是一種骨髓慢性增生性疾病，好發於65歲左右的年長者。其成因為骨髓中發生基因突變，使得增生的纖維細胞取代了原本的造血組織，並將造血功能轉移至脾臟。

骨髓纖維化常見的症狀包括：疲勞、易飽足感、腹部不適、活動力不佳、注意力不集中、夜間盜汗、搔癢、骨頭疼痛(廣泛性的，非單一部位)、發燒以及體重減輕等十大症狀。惟多數患者誤認為症狀是因身體老化所引起，容易因忽視而導致延誤治療。建議民眾當症狀長期未改善時，可以儘早到血液科進行詳細檢查，別因輕忽症狀而錯過治療的時間。

為提升民眾對於骨髓纖維化的認知，「別把一切正常化 小心可能是骨髓纖維化」巡迴衛教策展將於6月8日至6月21日於台北榮民總醫院開跑，8月於中國醫藥大學附設醫院接力，9月為亞東紀念醫院，10月則由高雄榮民總醫院最為活動尾聲，策展將會長達半年的時間，每家醫院展期約為兩周的時間，歡迎民眾至現場親身體驗。