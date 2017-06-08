考古新發現 墨西哥阿茲特克神廟現蹤

（台灣英文新聞/ 李昱德綜合外電報導）歷經大規模的挖掘行動後，考古學家在墨西哥有了重大而稀有的發現：一座獻給阿茲特克風神的神廟，還有阿茲特克人用來玩「危險球類遊戲」的球場。

昨(7)日，考古學家發現了替阿茲特克風神「艾維卡托－魁札爾科亞特爾」(Quetzalcohuātl)所建造的神廟，以及其附設的球場，根據考證，當西班牙征服者科爾特斯(Hernan Cortes)在西元1528年來到阿茲特克時，當時的國王蒙特祖馬二世(Montezuma II)就是邀請他到這個球場看球賽，科爾特斯隨後征服了帝國，導致阿茲特克帝國滅亡。

然而，雖然聽到「球賽」兩個字感覺很輕鬆，當時的球賽可跟現在的足球不太一樣，除了不是用腳，而是靠屁股讓球保持在場內，當時這個運動很重要的元素，就是「活人獻祭」，考古家們在球場的遺跡上，發現了32具人類的頸椎骨，他們認為這應該是「祭品」的遺骸。

除了廣大的球場外，場邊大概還剩下一組樓梯還有一部份的看台，這樣算來，整個球場原本的長度大概有50公尺左右。

至於神廟本身，只剩下一個長方形的地基，還有立於地基上的半圓形結構體，據估計，原本的神廟大概直徑就有34公尺長，高則有4公尺，本來雄偉的神廟跟周遭都市建築形成強烈的對比，墨西哥的首都墨西哥城，就是在阿茲特克舊都特諾奇提特蘭(Tenochtitlan)的廢墟上拔地而起。

墨國文化部長Maria Cristina Garcia指出，外界對這次的挖掘計畫有很高的期待，希望有機會能看到西班牙政府時代前的特洛奇提特蘭古都。

說起這個考古計畫的起源，竟然是由一場不幸的事故所觸發，這塊地在1985年前本來是座飯店，然而在造成數千人喪生的墨西哥城大地震後，該飯店倒塌並露出底下的遺跡，飯店主人隨後通知了墨國的國立人類學歷史研究機構(National Institute of Anthropology and History)，自此引起了考古學家的注意。

考古學家相信，神廟和一旁的球場大概建於1486年到1502年之間，未來應該會把這個重要的歷史城跡開放給外界參觀，不過由於尚未準備完成，開放時間仍然未定。