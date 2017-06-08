中國全球軍事佈局的下一步：海外軍事基地

（台灣英文新聞/ 李昱德綜合外電報導）台灣在推行新南向政策，作為全球戰略一環，中國現在的第一步也是往南走，美國認為，中國可能將在巴基斯坦建造一座新的軍事基地，以完善其佈局。

這份由美國國防部公佈的報告顯示，繼中國在亞丁灣西岸國家吉布地建立第一座海外海軍基地後，中國應該會持續增強其軍事力量，以完成海外軍力投射，至於為什麼第一座基地會選在吉布地，意圖也十分明顯，位處亞丁灣的吉布地可以有效扼住紅海的咽喉，更足以有效影響蘇伊士運河。

報告中預估，中國未來可能會規劃在與其長期關係友好，且國防政策、利益相近的國家中，建造新的軍事基地，在加上中國與巴基斯坦的世敵印度也有領土、軍事爭議，甚至互相指控對方進行軍事侵略，中國選擇巴基斯坦的可能性很大，巴基斯坦也可能樂見其成。

中國在吉布地的基地大概在一年前開始興建，而且離駐吉布地的美軍基地只有幾英里遠而已，根據興建進度，部分分析師認為，中國的基地大概在今(2017)年夏天就可以完工，並投入運作。、

新加坡拉惹樂南國際研究院(S. Rajaratnam School of International Studies)的軍事專家Richard Bitzinger也說，中國如果選擇巴基斯坦開拓第二國外基地，一點也不令人意外，畢竟在此之前，中國的確出錢出力幫助巴國西南沿岸的瓜達爾(Gwadar)海軍基地完工，甚至有人目擊了中國潛艦出現在巴國舊首都卡拉蚩(Karachi)的軍港裡。

事實上，就算沒有新建一座海軍基地，巴基斯坦與中國還是走得很近，中國海軍在印度洋的出勤次數遠高於以往，正是巴國積極擔任「交通網絡」的功能，中國才有可能做到。

五角大廈的年度報告指出，中國的軍費再度成長，可能會遠超過官方公布的1404億美元，來到1800億美元的驚人數字，再加上與台灣的關係日漸緊張，中國對於南海的態度可能會持續維持主動，侵略性的行為也可能增加。