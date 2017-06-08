副總統：期許台灣成為健康美麗海洋國家

副總統陳建仁今天在澎湖烏崁漁業栽培區參加海洋棲地復育，親栽珊瑚礁交給潛水人員植栽，期許在社區保護、巡護海洋、棲地保護和永續利用下，讓台灣成為健康美麗、年年有魚的海洋國家。

副總統陳建仁今天是由農委會主委林聰賢、澎湖縣長陳光復、漁業署長陳添壽、水試所長陳君如和全國漁會事長許德祥等人陪同，抵澎參加2017世界海洋日海洋棲地復育活動，包括澎湖時裡、興仁與風櫃等3所國小170名師生，都參與此次活動。

陳副總統致詞指出，聯合國將今天訂為世界海洋日，今天在台灣海洋聖地的澎湖，尤其是選在澎湖烏崁漁業栽培示範區進行海洋棲地復育，最具意義。

林聰賢也指出，世界海洋日，澎湖烏崁是漁業栽培復育棲地保護區，未來也將讓澎湖成為海洋生態最精彩的地方。

陳副總統說，台灣與澎湖四面環海，得之於海洋恩惠非常多，包括漁業、海運與觀光等，尤其今天來到澎湖，對海洋真的要有感恩、感謝和疼惜的心。

他表示，今年世界海洋日的全球主題是「我們的海洋、我們的未來」，尤其海洋對環境，生態都具有調節功用，確保海洋健康與美麗是我們的責任，期許中央、地方和民間一同關心海洋所面臨的危機，在社區保護、巡護海洋、棲地保護和永續利用下，讓台灣成為健康美麗、年年有魚的海洋國家。

副總統也指出，政府2009年成立東沙國家公園，現正規畫南沙太平島設置為海洋保護區，讓美麗的海洋資源，永遠健康永續。

澎湖縣政府今天在烏崁漁業栽培示範區，共復育植栽有300支珊瑚礁、硨渠貝500顆和馬蹄鐘螺1萬多粒，近年來，在4公頃的保護區內已先後植栽有10餘萬株的珊瑚礁，在海洋復育上，功不可沒。