長期「烙屎」烙不停快就醫 恐罹患「慢腸炎」

（台灣英文新聞／朱明珠 台北綜合報導）現代人壓力大，加上生活作息和飲食不正常，大多有腸胃方面的問題，腹瀉或便秘的人不在少數，但你可知「烙屎」烙不停其實是一種疾病，發炎性腸道疾病主要好發於10-40歲青壯族群，15年來患者人數更是上升了26倍！患者除了必須忍受生理上的不適，惱人症狀更恐打亂青春正盛的人生，造成求職、社交、戀愛甚至家庭經濟的危機。

台大醫院內科部主治醫師翁昭旼教授指出，屬自體免疫疾病的「慢腸炎」，導因於腸道免疫系統過度反應與錯誤識別，導致腸道過度及持續性的免疫發炎反應，具有不易痊癒、無法根治的特性。又可分為潰瘍性結腸炎(Ulcerative Colitis ,UC)和克隆氏症(Crohn’s Disease, CD )兩類，共同症狀包括：腹痛、腹瀉、 血便、體重減輕、發燒。

翁昭旼教授指出，「慢腸炎」發病初期症狀容易與腸道感染(如結核菌感染)、機能性腸胃障礙(如腸躁症)混淆，造成患者對疾病的輕忽。若未接受正確治療，腸道將持續發炎並漫延侵犯腸道黏膜，造成膿瘍或是腸道纖維化；在反覆發炎的狀況下，最後甚至將產生偽息肉組織或導致腸穿孔、癌症病變等嚴重後果。

台灣發炎性腸道疾病學會提出以下「慢腸炎」的四大居家檢測指標，呼籲有疑似症狀的民眾儘早就醫。

請問您曾經出現以下症狀嗎? 腹瀉時糞便帶血/黏液

疼痛/腹瀉症狀持續超過3周(慢性腹瀉)

有急便感，但無解便或感覺解不乾淨

無刻意減重，但1年內體重減輕超過10%以上 ※以上項目符合任一點，請速至各大醫院腸胃專科*就診洽詢

另外，翁昭旼教授說明，發炎性腸道疾病(Inflammatory Bowel Disease, IBD)症狀易與其他疾病混淆，疾病名稱又十分拗口難記憶，因此於6日起宣布以「慢腸炎」取代過去的疾病全名進行全面性的衛教推廣，並首度引進國外施行多年的「發炎性腸道疾病方便卡(Can’t Wait Card)」，盼更多業者、公家單位主動提供適時的廁所使用協助，解決病患急迫性如廁需求。並呼籲有疑似症狀的民眾儘早就醫，早期檢查與治療，將有助於控制腸道的發炎反應，且可緩解疾病之病癥與病情之惡化。