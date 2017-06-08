機場就是景點 全球最棒機場再升級！

（台灣英文新聞／黃慧瑜 綜合外電報導）全球最棒的機場升級了！新加坡樟宜機場命名為「珠寶(The Jewel)」的翻新計劃，預計在2019年對外開幕，將成為全球首座設有遊樂園的機場。

新加坡正式宣佈Jewel Changi Airport的中文名稱「星耀樟宜」，這個名字是當局從300多個中文名精心篩選得來，具有「星耀樟宜，點亮新城」的美好寓意。

「星耀樟宜」的中心將是一個131英尺高的漩渦瀑布。機場內部設有一個五層樓高的室內花園、溜滑梯和展望台、以及25公尺的大型彈跳網和步行網，讓轉機變得更有趣，更讓章宜機場成為新加坡的新景點！

占地1萬4000平方公尺，相當於11個奧林匹克游泳池大的星空花園（Canopy Park）出自曾獲美國建築師協會（American Institute of Architects）金獎（AIA Gold Medal）的知名以色列裔加拿大建築師Moshe Safdie之手。

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機場的新景點由英國，法國，德國，荷蘭，新加坡和美國的顧問團隊設計，其中的主要設施天空之網（Sky Nets）、迷宮世界（Canopy Mazes）和奇幻滑梯（Discovery Slides），星空花園也會有超過1400棵植物，占整棟樓綠色景觀和植物總數的超過一半。其中灌木塑型步道會有多個動物模樣的植物造型，花瓣花園則會定期展出不同季節的花朵，為周圍增添不少色彩。

旅客將可以在懸掛在花園之上三層樓高的橋上漫步，如果這樣還不夠刺激，結合彈跳網和步行網的天空之網，讓訪客在離地面約25公尺的巨型網彈跳和行走。彈跳網約長250公尺，訪客最高可彈跳至八公尺；步行網則約長50公尺。

儘管樟宜機場並不以本身的設計聞名，但機場內的設施廣受全球旅客喜愛，更被知名旅遊網站Travel + Leisure的讀者評選為全球最棒的機場。