Airwaves、Extra帶你去美國看NBA！

美國職籃（NBA）季後賽進入緊張刺激的東西區霸主爭奪系列賽，台灣球迷看得熱血沸騰，現在更有機會結伴前進美國球場觀看NBA球賽，再享VIP後台導覽體驗！

台灣箭牌公司旗下無糖口香糖品牌Airwaves®及Extra®首度攜手推出限量NBA包裝，分別由瞬間嗆涼嚼醒的Airwaves®網羅東區的騎士隊、籃網隊、公牛隊及尼克隊，助攻口腔保健的Extra®則網羅了西區的勇士隊、快艇隊、馬刺隊及火箭隊，即日起至2017年7月5日24:00止，凡於全台各大通路購買「Airwaves®、Extra®全系列商品」，憑購買發票上網登錄相關資料，並選擇支持東區或西區，就有機會抽中「美國NBA球賽+VIP後台導覽體驗雙人行」，嚼戰NBA，即刻啟動！

箭牌北亞區企業事務總監賴櫻暖表示：「台灣箭牌長期致力提供高品質產品，為消費者帶來簡單快樂、精彩生活。NBA是國人熱衷的體育賽事之一，因此台灣箭牌公司也特別透過Airwaves®無糖口香糖及Extra®無糖口香糖與NBA合作推出的限量包裝，與球迷一起瘋NBA，更提供到美國看NBA球賽及NBA球星限量夢幻逸品抽獎活動，希望帶給消費者與眾不同的精彩體驗。」

還不過癮？即日起至6月20日24:00止，還可參加第二重指定通路抽獎！另有「上海NBA球賽+VIP雙人行」（4組）、「NBA球星限量夢幻逸品」抽獎活動等多樣好禮。Airwaves® PK Extra®嚼戰NBA！你挺誰？即日起買「Airwaves®、Extra®全系列商品」，Airwaves®、Extra®就挺你去美國看NBA！（各通路活動內容依門市現場實際公告為準）