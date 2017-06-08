凱菲屋「暹羅味旅」 用餐再抽曼谷機加酒自由行

位於東南亞的泰國，以其美麗多變的山光水色與熱情友善的風土民情，吸引世界各地的遊客前去一探究竟；而風味獨具的泰國菜，不僅在世界餐飲潮流中占有一席之地，受國人喜好的程度，更可從街頭巷尾林立的泰式餐飲店家可見一斑。台北君悅酒店自6月12日起至30日止，於館內人氣自助餐凱菲屋推出「暹羅味旅」泰式美食饗宴，邀請泰國華欣凱悅酒店（Hyatt Regency Hua Hin）Talay Thai Restaurant & Bar主廚Sane Sripeaw帶來自豪的招牌料理，要將最道地的風味獻給各路饕家。

此外，活動首（12）日下午1時，台北君悅酒店與泰國貿易經濟辦事處合作，針對第一波於凱菲屋用餐的賓客舉辦抽獎活動，頭獎將可獲得由泰國航空贊助的台北曼谷來回機票與今（2017）年正式對外營運的曼谷柏悅酒店（Park Hyatt Bangkok）免費2晚住宿；機票加住宿，立馬遊曼谷！若是錯過第一波抽獎活動，7月1日的第二波抽獎活動，則有機會得到普吉島凱悅度假村（Hyatt Regency Phuket Resort）或華欣凱悅酒店免費3晚住宿，享受美食又有機會抽中度假勝地免費住宿，就是台北君悅酒店凱菲屋「暹羅味旅」。

泰國料理菜系簡介

提起泰國料理，可能許多人會直接聯想到蝦醬空心菜、檸檬魚或鮮蝦酸辣湯這些符合「酸」、「辣」、「口味重」和「香料多」這類印象的料理；而這個地理面積占世界第51位，境內有20多個民族的國家，在天然環境與風土民情的影響下，也自然產生了飲食與烹調手法上的差別。

曾於仁川凱悅酒店、關島凱悅酒店客座，來自以優美海灘與歷史遺跡聞名的度假勝地華欣， 笑容可掬的Sripeaw主廚表示，「簡單地說，泰國菜通常因地區分為北部、東北部、中部與南部菜系為主： 北部菜系味道比較溫和、烹調手法以炆煮為多；東北菜系味道較為濃郁辛辣，多以涼拌手法料理蔬菜；中部菜系以湯品、快炒與各式醬料的應用為特色；至於南方菜系除了常以海鮮、椰漿或椰奶入菜之外，也因為天候濕熱的關係，所以口味以幫助排汗的重鹹和重辣為多 。除了以地區作為分野外，如果再加上 講究華麗擺盤、烹飪手法精巧、香料多且繁複的宮廷菜系 ，大概就可以將泰國菜分為這五大類；每種菜系不僅有它迷人之處，也各有巧妙不同。」

客座主廚美味推薦

酥脆鍋粑佐椰奶花生豬肉醬

色澤溫潤宛若象牙的鍋粑，咀嚼時咔滋咔滋的酥脆口感與淡淡米香，是讓人意猶未盡的絕妙滋味；佐上由椰奶、蔥末與花生一同燉煮，味道有點類似沙嗲的沾醬食用，香氣縈繞口中，「食」在有意思！Sripeaw主廚說，這道口味偏南部菜系的泰式料理，不僅考驗廚師拿捏炸鍋粑時間與火候的功夫，椰奶比例的掌控，更是左右沾醬風味的重要關鍵之一。

酸辣鮮蝦湯

這道在國人印象中幾乎與泰式料理劃上等號的酸辣鮮蝦湯，撲鼻的香茅味讓人彷彿置身豔陽高照的曼谷；輕啜一口湯，滑過味蕾的是檸檬的酸與辣椒的辛，隨後可察覺緩緩自喉頭湧現的淡淡南薑味，加上肉質Q彈，帶有海洋鮮甜氣息的蝦肉，層層蔓延的多重口感，是熱愛泰國飲食的民眾，最懷念的「家鄉味」。

豬肉綠咖哩

以青辣椒為主要原料的綠咖哩，嗆辣的滋味是許多泰式料理熱愛者的心頭好。除了綠辣椒之外，Sripeaw主廚還選用了南薑、茄子、蒜頭、香茅、九層塔與少許魚露，以獨家比例熬煮後再加上椰奶增添溫潤的口感；當香辣自舌尖竄出並在喉頭勾起絲絲甜香餘韻的瞬間，是綠咖哩最迷人的魅力所在！

鮮芒果米糕

芒果米糕是造訪泰國不會錯過的甜點小食，而酸甜怡人止渴生津的台灣芒果，不僅深受國人喜愛，更是海外遊客來台旅遊時的指名必嚐！當聞名遐邇的台灣芒果運用在泰國最具代表的甜點時，微酸微甜的軟嫩芒果配上越嚼越香的軟嫩米糕，是當季最清涼消暑的好滋味！

初次來到台北君悅酒店客座的Sripeaw主廚，除了在凱菲屋準備無限享用的各式泰國美食外，自6月15日起至30日止，於Cheers針對喜好單點菜式的民眾推出包括最為台灣民眾熟知的東北菜系經典「辣味青木瓜沙拉」、香Q帶勁的「炸牛肉乾佐辣椒醬」、用料澎湃豪邁的「酸辣椰香海鮮湯」以及美味消暑的「鮮芒果米糕」等精選美饌，歡迎熱愛泰式料理與單點佳餚的賓客細細品味。